Legendarni hrvatski košarkaš uputio ispriku rukometašima: 'Spominjao sam im sve po redu'

U tijeku je doček hrvatske rukometne reprezentacija na glavnom zagrebačkom trgu. Ovakvi događaji tradicionalno privlače mnoga poznata imena iz javnog života, ponajviše bivše sportaše pa su na Trg bana Jelačića stigli i legendarni bivši vaterpolist Dubravko Šimenc i bivši košarkaš Franjo Arapović.

Obojica su spomenula kako ne propuštaju ovakve događaje te čestitali reprezentaciji na velikom uspjehu, a Arapović je dobro nasmijao gledatelje RTL-a kako je otkrio kakvo okruženje vlada kad se gledaju utakmice:

- Bolje da nitko nije kraj mene kad gledam utakmice hrvatske reprezentacije jer ja se zaista čudno ponašam i vičem na golmana, vičem na trenera i sve, a većina njih su moji prijatelji tako da sada kad ih vidim prvo ću im se ispričati - započeo je sreberni s Olimpijskih igara 1992. pa oktrio za što se konkretno ispričava:

- Spominjao sam im sve po redu ponekad, ali sam počašćen što ih znam i ponosan sam što mi je i predsjednik rukometnog Saveza kućni prijatelj.

- Ovo je Hrvatska, oduševljen sam s dečkim. Stvarno su prava ekipa, a izbornik... svaka mu čast. Srce mi je puno. Ovo žele svi sportaši koji se bave sportom - dodao je Dubravko Šimenc.