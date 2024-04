FOTO Modrić je imao potpuno neočekivani posjet legende u Münchenu: 'Nismo se vidjeli 10-tak godina'

Europski velikani Bayern i Real večeras od 21 sat na Allianz Areni igraju prvu utakmicu polufinala Lige prvaka. Hrvatski kapetan Luka Modrić u konkurenciji je za taj dvoboj, posebno nakon dobre igre protiv Real Sociedada prošloga petka i mogli bi ga vidjeti odmah od prve minute. Modrić je jučer sa suigračima iz kraljevskog kluba stigao u München, a ondje ga je dočekao legendarni BiH sportski komentator Sabahudin Topalbećirević.

GALERIJA Pogledajte murale u čast Luke Modrića

Naš nogometni čarobnjak Modrić i popularni Baho su se fotografirali, a onda je ikona sportskog novinarstva napisala: 'Pred veliku utakmicu s legendom svjetskog fudbala - nogometa. Nismo se sreli desetak godina. Luka Modrić... Maestro.' Ova objava je oduševila sve nogometne fanove na njegovom profilu te skupila preko 2000 lajkova. Inače, momčadi u ovaj dvoboj ulaze s različitim motivacijama. Dok je Bayernu Liga prvaka jedina prilika za osvajanjem trofeja ove sezone nakon ispuštanja naslova u Bundesligi i Kupu, realovce samo matematika dijeli od osvajanja naslova ligaškog prvaka; pet su kola prije kraja više od 10 bodova ispred konkurencije.

VEZANI ČLANCI:

No bez obzira na to što Real praktički ima već osiguran trofej, a Bayernu prijeti prva sezona bez trofeja nakon 12 godina, kad je Liga prvaka u pitanju svi znamo da Madriđanima ne nedostaje motivacije i da je to njihovo natjecanje. Oba su kluba skupine završila na čelu, u osmini finala Real je izbacio Atletico, Bayern Lazio, a zanimljivo je da su i jedni i drugi u četvrtfinalu izbacili glavne engleske adute, Real je izbacio Manchester City, a Bayern Arsenal.