Igrao je s Modrićem, zarađivao milijune i bio najskuplji na svijetu: 'Danas moram puno raditi kao taksist'

Bivša svjetska nogometna zvijezda, Gareth Bale, isključio je bilo kakvu mogućnost skorog povratka na velike terene – barem u ulozi aktivnog igrača. Prema pisanju španjolskog lista AS, Velšanin je još 2022. godine, kada je napustio Real Madrid i otišao u SAD, znao da se bliži kraj njegove impresivne karijere. "Bilo mi je jasno da iskustvo u MLS-u neće trajati vječno", izjavio je nogometni umirovljenik. A kako strastveni golfer provodi svoje dane nakon završetka karijere? Trenutno, bivši ofenzivni superstar najviše uživa u očinskim radostima i vremenu provedenom s obitelji.

"Jednostavno provodim vrijeme sa svojom obitelji i uživam u tome", objasnio je Bale. "Djeca me itekako drže zaposlenim. Sjajno je što sada mogu provoditi ovo vrijeme s njima, umjesto da sam svakog vikenda odsutan i propuštam toliko toga iz njihovog djetinjstva. Uživam gledajući ih kako odrastaju, jer osjećam da sam mnogo toga propustio dok sam bio igrač."

Upravo zbog toga povratak na travnjak za njega nije opcija, no uloga oca donosi i neke druge, neočekivane obaveze. "Imam puno djece, tako da moram puno raditi kao taksist!", našalio se Bale. Iako je kopačke objesio o klin, Bale nikada nije u potpunosti napustio nogomet. Od ove sezone, bivša zvijezda Real Madrida radi kao stručni komentator za TNT Sports, gdje pokriva utakmice engleske Premier lige i Lige prvaka.

Osim toga, razmatra i ulazak u vlasničku strukturu velškog kluba Cardiff City. Naravno, ne kao igrač, već kao jedan od suvlasnika, čime bi pomogao klubu iz svog rodnog grada. Svoj novi, mirniji život Bale opisuje jednostavno: "Djeca su u školi, pa ne mogu puno putovati. Ali da, malo tu, malo tamo, viđam se s prijateljima i obitelji te uživam u vremenu za opuštanje." Čini se kako je pronašao savršen balans između obitelji, novih poslovnih izazova i zasluženog odmora.