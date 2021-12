FOTO Boysi 'grmili' za Dinamo, igrači pjevali s njima, Cibona slavila na parketu

Premda konačna razlika u Ciboninoj pobjedi nad Dinamom u osmini finala Ćosićeva kupa dijelom sugerira lak posao (88:68), pobjednik u susretu momčadi iz različitih rangova pečatiran je tek u posljednjoj četvrtini.

Dogodilo se i to da je Cibona u svojoj dvorani imala manje svojih navijača od suparnika. Doduše, cibosi su u Draženovu domu sinoć jesu bili gosti i to ne samo po slovu ždrijeba nego i po atmofseri.

Naime, suparnički Dinamo, negdašnji Rudeš, imao je ozbiljnu podršku ali nogometnih navijača. Oko 200 Bad Blue Boysa pjevalo je cijelo vrijeme, doduše s ne baš najboljim osjećajem za zbivanja na parketu (jer ipak je to nogometna publika) ali su bili hvale vrijedna podrška autsajderu.

To što su cibosi igrali veći dio utakmice u trećoj brzini, iritiralo je njihove malobrojne navijače jer to je ostavljalo prostora za neugodan razvoj događaja po njih. S druge strane, takvo što poticalo je Dinamove navijače da budu još agresivniji pa su između treće i četvrte četvrtine preskočili ogradu i sa crvene tribine preselili na crveni teleskop, iza leđa svoje momčadi. Bili su tada vrlo glasna podrška dinamovcima u svakoj njihovoj minuti odmora no ni takav vjetar u leđa nije mogao nadoknaditi kvalitativnu razliku.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 21.10.2021., KC Drazen Petrovic, Zagreb - Osmina finala Kupa Kresimira Cosica, KK Dinamo - KK Cibona. Kresimir Radovcic, Ivan Nakic Vojnovic Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

A dinamovci su bili na klupi na kojoj su uvijek cibosi, dakako kada su domaćini.

- U mojih 16 igračkih godina mi nikada nismo sjedili na ovoj strani - kazao nam je Cibonin sportski direktor Marin Rozić kojeg je tek u posljednjoj četvrtini zadovoljio pristup njegovih igrača.

Zajedno s trenerom Vladimirom Jovanovićev, sportski direktor je mogao odahnuti tek negdje u 33-34. minuti kada su vukovi otišli na "plus 20" (79:59).

Cibosi su na koncu utakmicu rutinski priveli kraju (Drežnjak 15, Mustapić 11), no visoku ocjenu za prikazano zaslužili nisu. Mogu biti zadovoljni prolazom na završni turnir osmorice ali su doživjeli nešto za čim mogu itekako žaliti. Za navijačima kakve je ovaj klub nekad imao i već dugo nema.

Kada su se igrači Dinama, po završetku susreta, popeli na tribine i zajedno s BBB-ovcima zapjevali navijačke pjesme, to je scena koja zacijelo izaziva zavist. A navijači su znali cijeniti to što su Nakić-Vojnović (15 koševa), Anzulović (15), Ušić (13).

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 21.10.2021., KC Drazen Petrovic, Zagreb - Osmina finala Kupa Kresimira Cosica, KK Dinamo - KK Cibona. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL