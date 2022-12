FOTO Argentinci su slavili finale, a samo jedan je došao utješiti potonulog Brunu Petkovića

Hrvatska nije uspjela, vatreni su poraženi od Argentine u polufinalu svjetskog prvenstva, Messi i društvo su bili prejaki i slavili su 3:0. Našim nogometašima tako ostaje borba za treće mjesto u subotu od 16 sati, dok će Argentina imati veliku priliku za osvajanje svjetskog naslova. Jedna fotografija je posebno upala u oči svim navijačima, dok su argentinski igrači slavili pobjedu, Juan Foyth je došao do tužnog Brune Petkovića i pružio mu podršku.

Napadač Dinama sjedio je na centru igrališta i bio slino razočaran zbog poraza, a Foyth mu je prišao i pružio ruku, što je odlika pravog sportaša. Ovaj dvojac se već prije susretao na terenu i to u sklopu četvrtfinala Europske lige kada je Dinamo igrao protiv španjolskog Villarreala.

Mnogi portali prenijeli su ovu vijest dok su navijači oduševljeno komentirali.

Foto: Xu Zijian/XINHUA (221213) -- LUSAIL, Dec. 13, 2022 (Xinhua) -- Bruno Petkovic of Croatia looks dejected after losing the Semifinal between Argentina and Croatia at the 2022 FIFA World Cup at Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Dec. 13, 2022. (Xinhua/Xu Zijian) Photo: Xu Zijian/XINHUA

