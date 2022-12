Pogledajte naslovnice svjetskih medija jutro nakon poraza Hrvatske od Argentine

Nogometna groznica zahvatila je Argentinu nakon što su "Gauči" šesti put u povijesti izborili finale svjetskog prvenstva. "Ahora nos volvimos a ilusionar" (Sada ponovno počinjemo vjerovati), poruka je većine argentinskih medija i navijača nakon polufinalnog slavlja protiv Hrvatske. U dosadašnjih pet finala, Argentina je dva puta otišla do kraja (1978, 1986), a tri puta je poražena u finalu (1930, 1990, 2014). Tisuće Argentinaca izašlo je na ulice kako bi proslavilo plasman u finale, a slavilo se kao da je Argentina već osvojila naslov.

"Nevjerojatan je osjećaj izboriti finale, pogledajte ovo slavlje. Ovo je nevjerojatno, to je neizmjerna radost. Ovo se ne može objasniti," kazao je jedan navijač ispred Obeliska, središnjeg mjesta proslave u Buenos Airesu.

Deseci tisuća navijača okupilo se oko kultnog spomeniku u središtu Buenos Airesa. Uz brojne zastave, baklje i dimne bombe, vikalo se "Vamos, vamos, Argentina, vamos vamos, a ganaar!", "Meees-si, Meees-si".

Nedjeljno finale bit će posljednja Messijeva prilika da osvoji Svjetsko prvenstvo. Premda je u klupskoj karijeri osvojio sve što se može osvojiti, u dresu reprezentacije ima tek Copa America 2021. Već ima jedan poraz u finalu, 2014. od Njemačke, a sada novu priliku ponoviti uspjeh koji je ostvario Diego Maradona 1986.

"Dugo smo čekali da se ovo ponovi. Godinama smo tugovali za izgubljenim finalima, ali evo nas opet, novo finale. Sretan sam i uzbuđen," dodao je jedan navijač.

Predsjednik Alberto Fernandez pohvalio je "nevjerojatno Svjetsko prvenstvo ove reprezentacije, koje nam je pokazalo da se do slave može jedino zajedno kao momčad".

Argentinske novine La Nacion pišu kako su "Gauči izborili finale s čarobnim Mesijem i snagom Juliana Alvareza".

"Kapetan se podredio momčadi i postigao prekrasan gol," navodi La Nacion.

List Clarin piše kako je Argentina sada na korak od vječnosti.

"Nogometna euforija konačno je zahvatila Argentinu. Zemlja je na nogama," prenosi argentinska državna televizija.

Svjetski mediji također se klanjaju igri 35-godišnje zvijezde iz Rosarija.

Iako je nakon utakmice kazao da mu to nije bila najbolja izvedba, svjetski mediji su bili impresionirani potezima koje je pokazao u polufinalu.

"Messijev genij doveo je Argentinu do finala Svjetskog prvenstva", napisao je britanski The Guardian, dok Daily Mail piše kako je "Messi odigrao je još jednu zapanjujuću izvedbu."

BBC navodi kako "jedna od najromantičnijih nogometnih priča i dalje živi."

"Lionel Messi je osvojio gotovo sve moguće nagrade i trofeje, ali još nije osvojio SP. U dobi od 35 godina, igrač kojeg mnogi smatraju najvećim svih vremena ima posljednji pokušaj ulaska u povijest."

"Argentina razbila Hrvatsku i plasirala se u finale Svjetskog prvenstva," piše španjolski El Pais.

"Izvanzemaljac zvani Messi", naglašava AS dodavši: "Hrvatska, koja je do polufinala došla uz podršku najbolje obrane turnira, nije uspjela dešifrirati Messijevu igru," piše AS.

"Argentina je pobijedila sa 3-0 plašljivu i krhku Hrvatsku, koja je pokleknula pred superiornim Messijem koji je plesao na lusailskoj travi, istoj onoj na kojoj će se igrati finale," komentar je Marce koja navodi treći argentinski gol kao poseban detalj utakmice.

"Ako vam je nedostajao okvir za priču, već ga imate. U trenutku kada je Gvardiol zaveslao u suprotnom smjeru od plaže, more ga je progutalo. Leo je krenuo prema završnici i dok je Hrvat shvatiti prijevaru lopta je već bila u petercu."

"Momčad ga voli, on im vraća potezima koji stvaraju povijest. Argentina je zaslužila biti u finalu Svjetskog prvenstva", piše Folha iz Sao Paula, dok je O Globo istaknuo: "Argentina je učinila ono što Brazil nije mogao, neutralizirala je Hrvatsku i napreduje."

"Njegov san poprima oblik", napisao je francuski L'Équipe, "dodajući kako smo kod trećeg gola vidjeli "Messijuvu ludu vožnju protiv Gvardiola."

"Albiceleste su lako pobijedili Hrvatsku i plasirali se u finale Svjetskog prvenstva 2022.", naslovio je Le Monde, dok je meksički list El Universal imao naslov: "Argentina razbila Hrvatsku i plasirala se u finale Svjetskog prvenstva u Kataru 2022.”.

Jedne od najuglednijih talijanskih novina, La Gazzetta dello Sport, odlučila se za naslov "Maramessi ", te slikom Juliána Álvareza i Lionela Messija.

"Messi i Alvarez show. Messijev genij, Alvarezov osjećaj za gol: Argentina srušila Hrvatsku i plasirala se u finale Svjetskog prvenstva. Messi nikada nije bio toliki Maradona. Messi je spektakl. Još jedna njegova bajka."