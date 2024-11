FNC 20: U najkrvavijoj borbi večeri, Croata je imao podršku dinamovaca i Bad Blue Boysa

Rođendanski FNC pretvorio se u rekorderski. Po riječima Dražena Forgača, utemeljitelja i suvlasnika Final Nation Championshipa, borilačke promocije koja je proslavila pet godina postojanja, nikad nitko nije napunio Arenu Zagreb u količini publike u kojoj je to učinilo 20. izdanje ovog borilačkog natjecanja.

U tome nije uspjelo niti jedno rukometno ili košarkaško natjecanje a bogme niti borilačko a u Zagrebu su gostovale najveće svjetske borilačke organizacije kao što su UFC, Glory, K-1 i KSW.

Da se razumijemo, nisu se ove subote pod svodom zagrebačke Arene tukle najveće svjetske zvijezde ali oni koji su se tukli činili su to tako žestoko da su zaslužili dubok naklon. No, neki od njih, kapacitirani borci poput Bojkovića ili Barbira, jednog će dana moguće završiti u UFC-ovu kavezu.

A upravo su spomenuta dvojica publici pružila najveće atrakcije. Srbin Marko Bojković nokautirao je švedskog Afganistanca Siraja, već u prvoj rundi, na vrlo atraktivan način. Lijevim krošeom kontrirao je na udarac nogom i oborio protivnika. Kad se učinilo da je riječ o klasičnom nokautu, Siraj je počeo dizati glavu a Bojković je pogledao u suca u smislu "da li da ga još mlatim ili da stanem". Nakon što je dobio dozvolu da protivnika umlati, Bojković se ispričavao publici:

- Žao mi je što ste vidjeli ružniju stranu ovog sporta no ja sam profesionalni borac i dok sudac ne kaže da stanem moj je posao da udarac protivnika.

Nokauterski je borbu završio i hrvatski poluteškaš Đani Barbir. I on je svog protivnika onemogućio već u prvoj rundi i to nakon jednog savršenog front-kicka u lice nabildanog mu protivnika Tomislava Spahovića. A ovaj Sarajlija prijetio je Barbiru kazujući da je on takve, elegantne i visoke, rješavao nokautom. No, na koncu je nokautiran završio Spahović a Barbir je kazao:

- Plan je bio odvesti borbu u neke kasnije minute jer tada bih ja bio u prednosti no relativno brzo se pružila prilika da iskoristimo neka pripremljena oružja. Ovu pobjedu posvetio sam mom pokojnom djedu Ivanu, koji je preminuo prije nekoliko dana i zato hvala organizatorima što su me oslobodili promotivnih aktivnosti vezanih u ovu priredbu.

Borba večeri opravdala je svoj istaknuti status. Srbin Aleksandar Ilić, borac koji se naziva Jokerom, ušao je u kavez u pratnji svog privatnog repera koji je pjevao njegovu himnu. A u njoj je sadržan bio i ovakav redak "Ja sam Joker s Krsta i je... ću te u usta". No, Mirjan Fabjan, slovenski Rocky, nije se time dao impresionirati. Štoviše, u drugoj je rundi tako premlatio Ilića da su ovoga, članovi njegova tima, "šlepali" do svlačionice.

A veliki trenutak, Fabjan je iskoristio da se zahvali jednom čovjeku.

- Nakon borbe u Puli hvalio sam sebe, bio sam pun sam sebe a zaboravio sam spomenuti trenera Zelga Galešića. Kad sam se sjetio da sam to zaboravio učiniti rekao sam sam sebi da to niti neću učiniti već da ću to popraviti u Zagrebu. I evo sad to činim, Zelg hvala ti a hvala i tvojim suradnicima Vitasoviću i Čaliću.

Najkrvavija borba večeri svakako je bio okršaj Argentinca hrvatskih korijena Francisca Barria i Slovenca Bojana Kosednara. U tom megdanu bilo je "krvi do koljena" jer se, nakon jednog sudara glavama, Slovencu stvorila posjekotina iz koje je krv stalno curila, ma koliko to u pauzama "cutman" pokušavao začepiti. No, premda je podloga u kavezu mijenjala boju u crvenu, sudac u kavezu nije smatrao za potrebnim prekinuti tu borbu pa ju je na bodove dobio Croata koji je kazao:

- Ovo je najveći trenutak moje karijere, nastupiti pred ovoliko navijača a došli su me podržati i Bad Blue Boysi koji su bili glasniji od Green Dragonsa. Ja jesam Argentinac ali sam tu odrastao i žena i sin su mi Hrvati. Ja možda nisam najuzbudljiviji borac no Forgi možda sam za ovu borbu zaslužio neki balon - kazao je Barrio, borac pripreman u zagrebačkoj Lokomotivi, koji je do kaveza došao sa šalom Dinama, pohvalivši se nakon borbe da su mu s tribina Arene čestitali i dinamovci Baturina i Nevistić.

Od hrvatskih boraca svakako moramo spomenuti još i Andija Vrtačića i način na koji je preokrenuo borbu protiv Poljaka Kamila Oniszczuka protiv kojeg u prvoj rundi nije imao rješenja. No, kako je borba odmicala, Vrtačić je sve bolje osjećao distancu da bi, u trećoj rundi, nakon savršenog stražnjeg kružnog u tijelo (na način kako je to učinio Jones protiv Miočića) onemoćao protivnika i potom ga s lakoćom dovršio.

Neposredno nakon pobjede tehničkim nokautom, još u kavezu, Vrtačić se zahvalio svom timu Trojan, supruzi ali i kolegama vatrogascima. Naime, Andi je vatrogasac već deset godina i taj posao, a stalno zaposleni je djelatnik poput njegova oca, voli poput bivšeg UFC-ova teškaškog prvaka Stipe Miočića.

- Želim biti broj jedan u svijetu. Prije toga, želim nasuprot sebe najjače FNC-ove zvijeri pa tako i Barbira, Jokera, Spahovića...

U ostalim mečevima Poljak Kamil Kraska brutalno je nokautirao Jovana Marjanovića dok je Stena Negucić nadjačao neprepoznatljivog Uroša Jurišića. Da se radi o elitnom borcu demonstrirao je Krzystof Jotko koji je je tehničkim nokautom pobijedio Kubanca Andresa Ramosa.

Najveću pobjedu u karijeri ostvario je Tomislav Sičaja koji je u kavez ušao s pjesmom "Ponosna je zemlja moja Hercegovina" poručivši sunarodnjacima ovo:

- Pošto je u Zagrebu puno Hercegovaca, htio sam da se večeras osjećate kao kod kuće.

Za svog brazilskog protivnika Nascimenta momak iz Rame je pak kazao:

- Pogodio sam ga toliko puta u glavu da su mi popucali prsti na desnoj ruci no ni tada nije pao pa sam govorio "Padaj više, ne znam od čega si ti to".

U okršaju ponajvećih talenata na Balkanu, Hrvat Fran Luka Đurić pobijedio je na bodove Srbina Vojislava Simičića.

Svoj profesionalni debi na sjajan način je odradio bivši skijaš Tiriel Luka Abramović koji je za 46 sekundi prisilio protivnika Mirnića na predaju.

Spomenimo još i da je David Travinček pobijedio Uroša Vesića prekidom u drugoj rundi a da je Antonio Budimir tehničkim nokautom pobijedio Aleksandra Vukosavljevića. I Travinček i Budimir bore se pod austrijskom zastavom a po prizvuku njihovi prezimena prilično je razvidno da nisu autentični Austrijanci.