FINALISTI POZNATI

Finale Kupa igra se na poseban datum za dinamovce, a plavi bi trebali imati i podršku Hajduka

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
09.04.2026.
u 10:34

Od ove sezone, finale se ponovno igra na jednu utakmicu, a ono će se održati na osječkoj Opus Areni 13. svibnja

U utorak su razriješena pitanja putnika u finale Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je na svojoj Rujevici s 2:0 svladala Slaven Belupo, dok je Dinamo u spektaklu u Velikoj Gorici slavio sa 6:3 protiv Gorice pa će tako o osvajaču Rabuzinovog sunca odlučivati najuspješniji klub u pvoijesti natjecanja Dinamo (17 naslova) i još uvijek aktualni pobjednik Rijeka.

Od ove sezone, finale se ponovno igra na jednu utakmicu, a ono će se održati na osječkoj Opus Areni 13. svibnja. Navijačima Dinama taj datum nije nepoznat jer upravo se tog dana prije 36 godina odigrala, ili bolje rečeno nije odigrala, mitska utakmica plavih protiv Crvene Zvezde. Današnji predsjednik Dinama Zvonimir Boban tada je udario milicajca i zauvijek postao ikona Bad Blue Boysa.

Za Rijeku taj susret nosi dodatnu važnost budući da će vrlo teško, gotovo sigurno neće, stići do drugog mjesta u prvenstvu. To znači da im je pobjeda u Kupu jedini način da na svoj europski put sljedeće sezone krenu u pretkolima Europske lige umjesto Konferencijske. Tako bi stekli pravo na jedan kiks u kvalifikacijama za Europu, a i Europska liga nudi bogatije nagrade za plasman, ukoliko bi Rijeka prošla sva pretkola od drugog do četvrtog.

To teoretski znači i da bi Hajduk u finalu trebao navijati za Dinamo budući da u slučaju pobjede plavih on ide u prvo pretkolo Europske lige kao drugoplasirana momčad prvenstva, dok ga pobjeda Rijeke šalje u kvalifikacije Konferencijske lige.
