Filip Hrgović napokon dobiva novi meč? Prozvao ga svjetski prvak

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović bez meča je još otkako je u kolovozu prošle godine jednoglasnom porukom pobijedio Davida Adeleyea. El Animal je u toj borbi pokazao svu raskoš svog talenta te je osma runda njihovog meča čak bila nominirana za najbolju rundu godine. Unatoč tome, dugo je čekao sljedeću borbu, no čekanju bi uskoro mogao doći kraj.

WBA regular prvak svijeta, Rus Murat Gasijev, upitan je o svojim sljedećim protivnicima te je spomenuo Hrgovića kao nekog s kim bi se volio boriti. Gasijev preferira borbu protiv Mosesa Itaume, najtalentiranijeg teškaša svijeta, ali nezadovoljan ne bi bio ni s mečom protiv Hrgovića ili Kineza Zhileija Zhanga.

Za Hrgovića je ovo odlična prilika da se vrati na listu izazivača za svjetski naslov. WBA regular titula specifična je za tu organizaciju, a slična je statusu privremenog prvaka u MMA. Uvedena je kao 'manja' verzija svjetske titule u slučaju kada prvak WBA drži pojas i neke druge organizacija pa ga ne može redovito braniti.

Gasijev ju je osvojio protiv iskusnog Kubrata Puleva prošle godine, a riječ je o sjajnom borcu iza kojeg je 35 profesionalnih mečeva te je upisao samo dva poraza. Od njegove 33 pobjede, čak 27 ih je došlo nokautom, a riječ je i o bivšem prvaku kruzer kategorije. Jedan od poraza upisao protiv najboljeg boksača današnjice, Oleksandra Usika, u meču za apsolutnog prvaka kruzer kategorije. Pružio je sjajan otpor velikom Ukrajincu te je poraz upisao tek nakon sudačke odluke.

U slučaju da do meča dođe, za Hrgovića bi to bila velika prilika za povratak u svjetski vrh i da se popne na sam vrh ljestvice izazivača za "pravu" WBA titulu. Trenutačno ga BoxRec vidi kao devetog najboljeg teškaša na svijetu.