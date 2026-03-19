DOČEKAO JE

Filip Hrgović napokon dobiva novi meč? Prozvao ga svjetski prvak

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Ed Sykes/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
19.03.2026.
u 18:06

Gasijev preferira borbu protiv Mosesa Itaume, najtalentiranijeg teškaša svijeta, ali nezadovoljan ne bi bio ni s mečom protiv Hrgovića ili Kineza Zhileija Zhanga

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović bez meča je još otkako je u kolovozu prošle godine jednoglasnom porukom pobijedio Davida Adeleyea. El Animal je u toj borbi pokazao svu raskoš svog talenta te je osma runda njihovog meča čak bila nominirana za najbolju rundu godine. Unatoč tome, dugo je čekao sljedeću borbu, no čekanju bi uskoro mogao doći kraj.

WBA  regular prvak svijeta, Rus Murat Gasijev, upitan je o svojim sljedećim protivnicima te je spomenuo Hrgovića kao nekog s kim bi se volio boriti. Gasijev preferira borbu protiv Mosesa Itaume, najtalentiranijeg teškaša svijeta, ali nezadovoljan ne bi bio ni s mečom protiv Hrgovića ili Kineza Zhileija Zhanga.

Za Hrgovića je ovo odlična prilika da se vrati na listu izazivača za svjetski naslov. WBA regular titula specifična je za tu organizaciju, a slična je statusu privremenog prvaka u MMA. Uvedena je kao 'manja' verzija svjetske titule u slučaju kada prvak WBA drži pojas i neke druge organizacija pa ga ne može redovito braniti.

Gasijev ju je osvojio protiv iskusnog Kubrata Puleva prošle godine, a riječ je o sjajnom borcu iza kojeg je 35 profesionalnih mečeva te je upisao samo dva poraza. Od njegove 33 pobjede, čak 27 ih je došlo nokautom, a riječ je i o bivšem prvaku kruzer kategorije. Jedan od poraza upisao protiv najboljeg boksača današnjice, Oleksandra Usika, u meču za apsolutnog prvaka kruzer kategorije. Pružio je sjajan otpor velikom Ukrajincu te je poraz upisao tek nakon sudačke odluke.

U slučaju da do meča dođe, za Hrgovića bi to bila velika prilika za povratak u svjetski vrh i da se popne na sam vrh ljestvice izazivača za "pravu" WBA titulu. Trenutačno ga BoxRec vidi kao devetog najboljeg teškaša na svijetu.
Arena Golden Fight
osiguraj svoje mjesto na vrijeme

Arena Golden Fight 12 diže ljestvicu: Cibona ponovno domaćin velikog borilačkog eventa

Arena Golden Fight vraća se u Cibonu i donosi 12. izdanje spektakla koji pomiče granice borilačkog sporta u regiji. U petak 10.4.2026. Zagreb ponovno postaje centar borilačkog svijeta. Košarkaški centar Dražen Petrović pretvara se u arenu u kojoj će se okupiti najbolji borci regije, a publiku očekuje večer sirove energije, adrenalina i borbi o kojima će se pričati još dugo.

