Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
39 NOKAUTA

Ovaj boksač imao je čak 40 poraza pa je odlučio promijeniti ime. Sada je na omjeru 0-43

Zagreb: Dvostruki svjetski prvak u bare-knuckle boksu, Marko Martinjak, održao konferenciju za medije
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
18.03.2026.
u 15:25

Castillo Sanchez natjecao se kao Alexis de la Cruz Shephard, imao je još tri borbe i sve je izgubio prekidom. Njegov službeni rekord je sada 0-43 s 39 poraza nokautom.

Dominikanski borac teške kategorije Alexis Rafael Castillo Sanchez je 2018. objavio kraj karijere u kojoj nije imao ni jednu pobjeda, a zabilježio je čak 40 poraza od kojih 36 nokautom.

Tada se činilo kako je njegova boksačka priča koja je trajala više od deset godina – završila. No službeni zapisi o borbama pokazuju da se borac kasnije vratio u ring s drugim imenom i u kasnim četrdesetima, piše Croring.

Castillo Sanchez se od tada natjecao kao Alexis de la Cruz Shephard, je imao još tri borbe i sve je izgubio prekidom. Njegov službeni rekord je sada 0-43 s 39 poraza nokautom.

Dva posljednja poraza također ne navode potvrđene detalje o prekidu u službenom zapisu, što znači da je vrijeme ili način nokauta nikada nisu formalno dokumentirani.
Ključne riječi
Boksač Boks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Arena Golden Fight
osiguraj svoje mjesto na vrijeme

Arena Golden Fight 12 diže ljestvicu: Cibona ponovno domaćin velikog borilačkog eventa

Arena Golden Fight vraća se u Cibonu i donosi 12. izdanje spektakla koji pomiče granice borilačkog sporta u regiji. U petak 10.4.2026. Zagreb ponovno postaje centar borilačkog svijeta. Košarkaški centar Dražen Petrović pretvara se u arenu u kojoj će se okupiti najbolji borci regije, a publiku očekuje večer sirove energije, adrenalina i borbi o kojima će se pričati još dugo.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!