Ovaj boksač imao je čak 40 poraza pa je odlučio promijeniti ime. Sada je na omjeru 0-43

Dominikanski borac teške kategorije Alexis Rafael Castillo Sanchez je 2018. objavio kraj karijere u kojoj nije imao ni jednu pobjeda, a zabilježio je čak 40 poraza od kojih 36 nokautom.

Tada se činilo kako je njegova boksačka priča koja je trajala više od deset godina – završila. No službeni zapisi o borbama pokazuju da se borac kasnije vratio u ring s drugim imenom i u kasnim četrdesetima, piše Croring.

Castillo Sanchez se od tada natjecao kao Alexis de la Cruz Shephard, je imao još tri borbe i sve je izgubio prekidom. Njegov službeni rekord je sada 0-43 s 39 poraza nokautom.

Dva posljednja poraza također ne navode potvrđene detalje o prekidu u službenom zapisu, što znači da je vrijeme ili način nokauta nikada nisu formalno dokumentirani.