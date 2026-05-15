Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSVOJILI SMO 4 MEDALJE

Završeno je Prvenstvo Europe u taekwondou, Hrvatska 12. u ukupnom poretku

storyeditor/2026-05-15/PXL_080824_118748425.jpg
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
15.05.2026.
u 15:12

Ova pomlađena reprezentacija opravdala je očekivanja, rekao je tekvondo izbornik Dejan Mesarov

Završeno je četverodnevno Prvenstvo Europe koje su najviše obilježili turski tekvondaši i tekvondašice koji su osvojili tri zlata i sakupili 574 boda. Drugo ekipno mjesto, po zbiru muških i ženskih dometa, osvojila je povratnička reprezentacija Bjelorusije (415) koja se, nakon višegodišnjih sankcija zbog pomaganja Rusiji u agresiji na Ukrajinu, predstavila kao tekvondaška velesila.

Treće mjesto u ukupnom poretku osvojila je reprezentacija Mađarske (366), četvrta je Španjolska (339), a peta Grčka (265). Na toj listi Hrvatska je ovaj put tek 12. sa 154 boda. Kažemo tek jer smo naše tekvondaše naviknuli vidjeti više pozicionirane pa čak i na postolju, kako po ukupnom učinku tako i po visokim dometima ženske vrste. No, ovaj put su dečki osvojili više medalja. Od četiri hrvatska odličja tri su osvojili dečki - Ivan Šapina (preko 87 kg), Leon Hrgota (80 kg) i Marko Golubić (74 kg) - i sve su bronce. Jedinu žensku medalju osvojila je Nika Karabatić (57 kg) koja nije uspjela obraniti naslov iz Beograda, ali je opet nastupila u finalu i osvojila srebro.

Nitko od naših nije otpao u svom prvom nastupu. Svi naši predstavnici prošli svoje prve prepreke, a reprezentacija je ukupno imala 28 pobjeda po čemu smo zapravo četvrta reprezentacija. Ukupno gledano, hrvatski predstavnici izborili su devet četvrtfinala, dakle devet borbi za medalju, od kojih su u njih četiri iskovali odličje.

Posljednji put se Hrvatska s četiri odličja vratila 2021., iz Sofije, ali smo tamo imali dvije prvakinje Europe - Lenu Stojković i Mateu Jelić - kojih u Münchenu bilo nije. Dvostruke svjetske i trostruke europske prvakinje Lene Stojković nije bilo zbog odustajanja od sporta, koje je evidentno jer nije nastupala od olimpijske bronce u Parizu. Olimpijske pobjednice iz Tokija Mateje Jelić pak nije bilo po odluci izbornika Dejana Mesarova koji je procijenio da je Doris Pole trenutačno u boljoj formi što je bila tema prijepora između sadašnjeg izbornika Mesarova i bivšeg Tonija Tomasa.

- Prije Prvenstva rekao sam da bih bio zadovoljan sa 4-5 medalja i taj smo cilj ostvarili. Ono što veseli jest da je ova pomlađena reprezentacija pokazala karakter i htijenje i da su svi opravdali status reprezentativaca. Možda nam je nedostajalo malo sreće da se vratimo i s još pokojom medaljom - kazao je izbornik Dejan Mesarov. 
Ključne riječi
taekwondo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!