Završeno je Prvenstvo Europe u taekwondou, Hrvatska 12. u ukupnom poretku

Završeno je četverodnevno Prvenstvo Europe koje su najviše obilježili turski tekvondaši i tekvondašice koji su osvojili tri zlata i sakupili 574 boda. Drugo ekipno mjesto, po zbiru muških i ženskih dometa, osvojila je povratnička reprezentacija Bjelorusije (415) koja se, nakon višegodišnjih sankcija zbog pomaganja Rusiji u agresiji na Ukrajinu, predstavila kao tekvondaška velesila.

Treće mjesto u ukupnom poretku osvojila je reprezentacija Mađarske (366), četvrta je Španjolska (339), a peta Grčka (265). Na toj listi Hrvatska je ovaj put tek 12. sa 154 boda. Kažemo tek jer smo naše tekvondaše naviknuli vidjeti više pozicionirane pa čak i na postolju, kako po ukupnom učinku tako i po visokim dometima ženske vrste. No, ovaj put su dečki osvojili više medalja. Od četiri hrvatska odličja tri su osvojili dečki - Ivan Šapina (preko 87 kg), Leon Hrgota (80 kg) i Marko Golubić (74 kg) - i sve su bronce. Jedinu žensku medalju osvojila je Nika Karabatić (57 kg) koja nije uspjela obraniti naslov iz Beograda, ali je opet nastupila u finalu i osvojila srebro.

Nitko od naših nije otpao u svom prvom nastupu. Svi naši predstavnici prošli svoje prve prepreke, a reprezentacija je ukupno imala 28 pobjeda po čemu smo zapravo četvrta reprezentacija. Ukupno gledano, hrvatski predstavnici izborili su devet četvrtfinala, dakle devet borbi za medalju, od kojih su u njih četiri iskovali odličje.

Posljednji put se Hrvatska s četiri odličja vratila 2021., iz Sofije, ali smo tamo imali dvije prvakinje Europe - Lenu Stojković i Mateu Jelić - kojih u Münchenu bilo nije. Dvostruke svjetske i trostruke europske prvakinje Lene Stojković nije bilo zbog odustajanja od sporta, koje je evidentno jer nije nastupala od olimpijske bronce u Parizu. Olimpijske pobjednice iz Tokija Mateje Jelić pak nije bilo po odluci izbornika Dejana Mesarova koji je procijenio da je Doris Pole trenutačno u boljoj formi što je bila tema prijepora između sadašnjeg izbornika Mesarova i bivšeg Tonija Tomasa.

- Prije Prvenstva rekao sam da bih bio zadovoljan sa 4-5 medalja i taj smo cilj ostvarili. Ono što veseli jest da je ova pomlađena reprezentacija pokazala karakter i htijenje i da su svi opravdali status reprezentativaca. Možda nam je nedostajalo malo sreće da se vratimo i s još pokojom medaljom - kazao je izbornik Dejan Mesarov.