smanjenje kapaciteta tribine

Fifa žestoko kaznila Srbiju uoči ključne utakmice s Albanijom

Hina
30.09.2025.
u 12:02

"Nogometni savez Srbije poštivat će donesenu odluku i poduzeti sve mjere kako bi spriječio ponavljanje sličnih incidenata u budućnosti", priopćio je Srpski nogometni savez u utorak.

FIFA je kaznila Srpski nogometni savez s 80.000 švicarskih franaka (100.590 dolara) i naredila smanjenje kapaciteta za njihovu sljedeću kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo koju će igrati kod kuće zbog diskriminirajućeg ponašanja navijača tijekom poraza od Engleske 0-5 u Beogradu početkom rujna.

FIFA-in disciplinski odbor također je naveo u kazni da su navijači koristili lasere, neprimjerene geste i ometali prilikom izvođenja himne.

Tako će, odlukom FIFA-e, najmanje 20 posto sjedala za utakmicu Srbije protiv Albanije u Leskovcu biti zatvoreno.

Srbija je već bila pod povećalom prije utakmice s Engleskom 9. rujna, koju su ugostili s 15 posto smanjenim kapacitetom, zbog ponašanja svojih navijača tijekom utakmice protiv Andore u lipnju.

Ključne riječi
FIFA srbija nogomet

