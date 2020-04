FFT osigurao 35 milijuna eura pomoći

Francuski teniski savez (FFT) osigurao je 35 milijuna eura pomoći francuskom tenisu uslijed epidemije koronavirusa.

Pomoć će biti usmjerena na one koji se suočavaju s ozbiljnim ekonomskim teškoćama tijekom krize, a to su igrači, klubovi, treneri i organizatori francuskih međunarodnih turnira.

O praktičnim rješenjima za dodjelu pomoći raspravljat će se na sljedećem Vijeću, a svi detalji bit će priopćeni na kraju izvršnog odbora 15. svibnja ove godine.

Zbog pandemije koronavirusa došlo je do velikih promjena u teniskom kalendaru, no Francuzi se još uvijek nadaju da će se Roland Garros održati.

Prema prvotnom rasporedu Roland Garros trebao je početi 24. svibnja, no prema novom planu termin je od 20. rujna do 4. listopada, a počet će tjedan dana nakon finala US Opena.