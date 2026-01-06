Legendarni Srbin kojem se divi svijet ostvario još jedan povijesni doseg, ovo će teško biti nadmašeno

Novak Đoković svojim je sportskim dosezima zadnjih godina oduševljavao teniski svijet. A ovih je dana toj priči dodao još jednu monumentalnu notu od 1000 uzastopnih tjedana među 50 najboljih na svijetu. Doseg je to koji vrlo malo tenisača u povijesti uopće može i zamisliti. Postignuće je tim upečatljivije jer su svi ovi tjedni provedeni među prvih 40.

Davno je bio 12. lipnja 2006. godine, kada je 19-godišnji tinejdžer iz Beograda prvi put ušao u elitu svjetskog tenisa. Gotovo dvadeset godina kasnije, nikada je nije napustio, čak je i posljednji iz zlatne generacije koju su činili Roger Federer, Rafael Nadal ili Andy Murray.

Ipak, iako već dominira većinom važnih statistika, neki od Federerovih rekorda i dalje su aktualni:

- 1133 tjedna među 50 najboljih

- 1165 tjedana među 100 najboljih

Doista, s otprilike stotinu tjedana zaostatka, Đoković će morati ostati na turneji još više od dvije sezone kako bi se nadao da će doseći Federerov učinak.

S druge strane, drugi ciljevi Đokoviću se čine ostvarivima. Đoković je u izvrsnoj poziciji da nadmaši Federera u tjednima provedenim među prvih 10 i prvih 20, ljestvicama gdje bi njegova iznimna dosljednost mogla napraviti razliku. Novak Đoković vjerojatno planira stići Federera u ukupnom broju titula u karijeri. Roger Federer ima 103, što je samo dvije više od Đokovića. Ispred njih je gotovo nedostižni Jimmy Connors (109).