Majka joj je Srpkinja iz Splita, otac iz Leskovca: Iva (18) je napravila nestvaran potez

Mlada američka tenisačica Iva Jović započela je novu sezonu na spektakularan način, a njezina igra na WTA turniru u Aucklandu postala je glavna tema u sportskim medijima. Osiguravši plasman u četvrtfinale pobjedom protiv Sare Bejlek, Iva je posebnu pažnju privukla jednim poenom koji se brzo proširio društvenim mrežama. Tijekom nekoliko nevjerojatnih izmjena udaraca, pokazala je sav svoj raskošni talent, obrambene vještine i napadačku zrelost, ostavivši publiku i komentatore bez daha. Taj potez samo je potvrdio ono što mnogi stručnjaci govore već mjesecima, a to je da se radi o igračici s potencijalom za sam svjetski vrh.

Iva, koja je u prosincu napunila 18 godina, prošlu je sezonu završila kao 35. igračica svijeta, a nakon Mirre Andreeve druga je najmlađa tenisačica u Top 50. Svoju prvu WTA titulu osvojila je 2025. godine na turniru iz serije 500 u Guadalajari, što je bio ključan trenutak njezine karijere. Taj trijumf, gdje je u finalu svladala Kolumbijku Emilianu Arango, katapultirao ju je među elitu i pokazao da se sjajno nosi s pritiskom velikih natjecanja. Njezin talent ne poznaje granice, što dokazuju i titule koje je osvajala na svim podlogama: travi, zemlji i betonu.

Ova simpatična sportašica rođena je u Kaliforniji, no njezini su korijeni s ovih prostora. Otac Bojan podrijetlom je iz Leskovca, dok je majka Jelena rođena u Splitu, a kasnije se preselila u Beograd. Iva ima i stariju sestru Miju, a cijela obitelj živi u Los Angelesu, gdje je s pet godina i napravila prve teniske korake. Od malih nogu pokazivala je izniman potencijal, a kao svog najvećeg uzora, nimalo iznenađujuće, ističe Novaka Đokovića.

Unatoč tome što nastupa pod američkom zastavom, Iva je iznimno vezana za svoje podrijetlo i odlično govori srpski jezik. U jednom je intervjuu otkrila kako gotovo svako ljeto dolazi u Srbiju kako bi posjetila bake, djedove i ostatak obitelji. "Svake godine dolazim u Srbiju, još otkad sam imala dvije, tri godine. Volim ići tamo, Beograd je posebno lijep. Imam dobru vezu sa Srbijom, tamo imam i prijatelje", ispričala je Iva, dodavši kako ponekad jezik koristi i na terenu. "Ponekad, kad sam stvarno ljuta pa ne želim da suci razumiju što govorim. No, sada je postalo čudno jer vidim da mnogi razumiju, pa moram paziti što pričam", rekla je kroz smijeh.

Prije ulaska u seniorske vode, Iva Jović imala je impresivnu juniorsku karijeru. U paru s Amerikankom Tyrom Caterinom Grant osvojila je dva Grand Slam naslova u parovima 2024. godine, na Australian Openu i u Wimbledonu, dok su na Roland Garrosu stigle do finala. Svoj debi na seniorskom Grand Slam turniru imala je na US Openu 2024., za koji je dobila pozivnicu kao najmlađa sudionica. Odmah je ostvarila i prvu pobjedu, svladavši iskusnu Magdu Linette, čime je postala najmlađa Amerikanka s pobjedom u glavnom ždrijebu US Opena još od 2000. godine. Njezin uspon se nastavio i u 2025., kada je stigla do drugog kola na Australian Openu, French Openu i US Openu, dokazavši da pripada samom vrhu ženskog tenisa.