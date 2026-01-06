Naši Portali
Ništa od hrvatskoj dvoboja u Aucklandu, Vekić izgubila od Filipinke

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Damir Mrvec
06.01.2026.
u 10:53

Pobjeda Petre Marčinko u prvom nastupu u 2026. godini, 20-godišnja Zagrepčanka je nakon velike borbe prošla u drugo kolo WTA turnira u Aucklandu nakon slavlja nad Kolumbijkom Camilom Osorio

Pobjeda Petre Marčinko u prvom nastupu u 2026. godini, 20-godišnja Zagrepčanka je nakon velike borbe prošla u drugo kolo WTA turnira u Aucklandu nakon slavlja nad Kolumbijkom Camilom Osorio, 76. tenisačicom svijeta – 6:4, 0:6, 7:6(2).

Petra je do 11. uzastopnog uspjeha (prethodno osvojila ITF turnire u Fujairahu i Dubaiju) došla nakon dramatične završnice – u trećem je setu gubila s 4:2, a Osorio je kod vodstva od 6:5 servirala za meč.

Ipak, Petra je na kraju našla dobitnu kombinaciju za svoju treću pobjedu na WTA turnirima. Ukupno je zabila jednog asa uz 63 posto prvog servisa, a realizirala je četiri od čak 21 break-lopte (Osorio šest od devet).

Sljedeća suparnica bit će joj Filipinka Alexandra Eale koja je u provm kolu pobijedila Donnu Vekić s 4:6, 6:4, 6:4. 

Dakle, ništa od hrvatskog dvoboja u drugom kolu ovog turnira. Dojam je da je Donna svoju priliku u ovom srazu propustila u drugoj dionici u kojoj je imala dvije break-lopte za vodstvo od 4:3 da bi na kraju Filipinka ipak došla do poravnanja na 1:1.

U odlučujućem se setu Osječanka držača do 3:3, Eala odlazi na 5:3, Donna uspijeva vratiti break da bi zatim još jednom izgubila svoj početni udarac i meč koji je završila s učinkom od sedam aseva uz 63 posto prvog servisa, a iskoristila je pet od 11 break-lopti (Eala šest od 12).

Borna Gojo rutinski je osigurao nastup u drugom kolu ATP Challengera u indijskom Bangaloreu (nagradni fond 200.000 dolara), naš je tenisač na startu u dva seta svladao domaćeg predstavnika Karana Singha (466. na ATP listi) – 6:2, 6:4.

Splićanin je tijekom meča servis suparnika oduzimao u tri navrata, a nije bio suočen s break-loptom. Ukupno je zabio 13 aseva uz 71 posto prvog servisa. Za prolaz u četvrtfinale igra protiv Nijemca Cedrik-Marcela Stebea, trenutačno 346. na ATP listi.

WTA turnir Borna Gojo Donna Vekić Petra Marčinko tenis

