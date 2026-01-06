Legendarna Venus Williams (45) izgubila u pripremama za 20. Australian Open

Američka tenisačica Venus Williams, koja nije igrala četiri mjeseca, pretrpjela je poraz u 1. kolu WTA 250 turnira u Aucklandu, jednom od njezina dva pripremna turnira za Australian Open, na kojem će igrati po 20. put u dobi od 45 godina.

Amerikanka, bivša prva igračica svijeta koja je pala na 145. mjesto WTA ljestvice, izgubila je 6-4, 4-6, 6-2 od Poljakinje Magde Linette (52. na WTA ljestvici).

Starija od sestara Williams, sedmerostruka Grand Slam prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji, sada bi trebala nastupiti na WTA 250 turniru u Hobartu (12.-17. siječnja), gdje će, kao i u Aucklandu, dobiti wild card za ulaz u glavni žrijeb.

Venus Williams će se potom uputiti u Melbourne na Australian Open, gdje je stigla do finala 2003. i 2017., ali na kojem nije igrala pet godina.