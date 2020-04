Stvorio je Ronalda i Beckhama, a po savjete mu je dolazio i premijer Tony Blair

Mnogi treneri dolaze u klubove jer je to industrija koja traži rezultate. Oni dolaze da bi donijeli uspjeh prvoj momčadi. Zato dobivaju poslove. Moja filozofija je izgraditi nogometni klub - govorio je Sir Alex Ferguson (78) čovjek kojemu je Manchester United postao životno remek-djelo.

Naime, Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson rođen je u Glasgowu, u kući svoje bake 1941. godine. Tamo je živio s roditeljima i mlađim bratom Martinom. Škotski je umirovljeni nogometni trener i bivši igrač. Smatra se jednim od najboljih trenera svih vremena. Proslavio je United i donio mu prvi naslov državnog prvaka nakon 26 godina.

Osim toga on je menadžer s najduljim radnim stažem u Manchester Unitedu. Klub je vodio 27 godina (od 1986. do 2013.)! Luksuz je to koji si, posljednjih nekoliko godina, ne može priuštiti ni jedan trener.

Nogomet je počeo igrati u klubu iz Govana, zatim je prešao u Drumchapel Amateurs, klub koji je okupljao mlade igrače, ali je imao reputaciju da od njih radi sjajne seniore.

Fergusonova igračka karijera započela je s Queen's Parkom, gdje je debitirao kao napadač sa samo 16 godina. Svoj prvi meč opisao je kao "noćnu moru". Nogomet je igrao do 1974. godine, između ostalog, dio karijere igrao je i u Glasgow Rangersu, no nije ostao zapažen kao igrač.

Kada je pak treniranje u pitanju, tu je on važna karika u svijetu nogometa.

U lipnju 1974. Ferguson je postavljen za menadžera East Stirlingshirea. Tada je imao 32. godine. Bio mu je to honorarni posao koji se plaćao 40 funti tjedno, a klub tada nije imao niti jednog vratara. Već tada je stekao reputaciju disciplinskog radnika, a klupski napadač Bobby McCulley kasnije je rekao kako se "nikada nikog prije nije uplašio, ali Ferguson je bio zastrašujući gad od početka".

Ferguson je i sam naglašavao važnost discipline:

- O disciplini slušate od malih nogu. Preko tjedna bi me otac budio točno u šest svakoga jutra. Kad sam postao menadžer, na posao sam stizao prije nego što bi novine stigle. Disciplinu sam oduvijek smatrao najvažnijim elementom uspjeha, a da moram ispočetka, opet bih tako, jer je disciplina važnija od svega.

Trenirao je i St. Mirren, Aberdeen, ali pravi posao imao je od 1986. godine kada je sjeo na klupu Manchester Uniteda s kojim je u 27 godina imao preko 59 posto pobjeda, kojeg je vodio u 1259 utakmica, u kojemu je koristio ukupno 199 igrača.

I po tome je bio poznat jer uspio je prepoznati mlade talente i od njih napraviti igrače.

Kada je predstavio momčad iz 1992., među njima i mladog Davida Beckhama, Paula Scholesa i braću Neville znao je da će napraviti velike stvari. Bio je trener koji je vjerovao svojim igračima pa je vjerovao i u Cristiana Ronalda za kojega je predvodio da će biti izuzetno uspješan.

Bilo kako bilo, Sir Alex Ferguson znao je kako treba raditi i na čemu se treba raditi, volio je napadački nogomet, osobito do kraja 2000. godine, a itekako se znao prilagoditi novim trendovima u igri.

S Manchester Unitedom je osvojio 38 naslova, uključujući 13 naslova Premier lige, FA kup pet puta te Liga kup četiri puta. A u CV-ju ima i dva kupa prestižnog natjecanja Liga Prvaka.

Igrači su dolazili i odlazili, godine su prolazile, a Sir Alex Ferguson bio je jedina konstanta u klubu. Toliko je bio u Unitedu da je znao ime svake osobe u klubu.

- Imao je nevjerojatnu sposobnost pamćenja svih imena. Znao je Cath koja radi na recepciji, žene u praonici, kuhare, čistače. U klubu imate 65-70 igrača. Treba zapamtiti sva ta imena. Tu su i dječaci, što je dodatnih 30-40 imena. Znao je sva njihova imena jer ga je to zanimalo. Znao je što rade u klubu i kako napreduju. Bio je glavni čovjek i ako on to radi, onda bi svi drugi trebali raditi isto - rekao je jednom Ryan Giggs koji je cijelu svoju igračku karijeru proveo pod vodstvom Fergusona kojim je bio zadivljen. No, nije bio jedini njegov fan.

- Proučavao sam i analizirao lidere tijekom cijelog svog života. Nikada nisam vidio nekog približno uspješnog kao što je Sir Alex Ferguson - kazao je novinar BBC-a Nick Robinson o škotskom stručnjaku.

Zanimljivo je da je Alex Ferguson bio poznat i po žvakaćim gumama. Naime, na svakoj utakmici, a bilo ih je preko 1000, imao je žvaku u ustima. Njegova se posljednja žvakaća guma s oproštajne utakmice, prije umirovljenja, protiv West Bromwicha, prodavala na internetu, a cijena je bila 780 funti.

Onima kojima je bilo dosadno, izračunali su da je Ferguson na svakoj utakmici prožvakao deset kauguma, što bi za njegove karijere, prekrilo dva travnjaka veličine onog na Old Traffordu.

Koliki trag je ostavio u nogometu pokazuje i činjenica da je onaj tko je htio gledati Fergusona na njegovoj posljednjoj utakmici morao izdvojiti i do 3.000 funti.

Počasnu titulu 'Sir' dobio je 1999. godine. Zanimljivo je kako je u jednom periodu svog života vodio pub, a radio je i kao pripravnik u proizvodnji alata, a radio je i u jednoj trgovini u Glasgowu.

Osim što je jako volio nogomet, zaljubljenik je u trkaće konje. Sir Alex je i strastveni kockar i redovito se kladio na Gibraltaru, gdje ima i svog konja.

Još jedna zanimljivost oko njegova života jest što je bio fasciniran ubojstvom JFK-a. Navodno je pogledao sve dokumentarce o tome, a jednom je čak izjavio da mu je bivši premijer Gordon Brown poslao 35 DVD-a u kojima se opisuje taj slučaj. Britanski mediji pisali su kako je kraj kreveta imao i zapisnik obdukcije JFK-a.

Još jedna crtica iz njegova života je da je bio važna osoba i u političkim krugovima. Naime, sam britanski premijer, Tony Blair, po savjete o tome kako posložiti svoje ljude, išao je kod Fergusona.

– Nismo nikad razgovarali o konkretnim imenima, ali ja sam njega pitao što da radim sa svojim ljudima. Kako da ih organiziram, kako da rade ono što sam ja zamislio. Kako da to provedu u plan. I pitao bih ga: “Što da radim s nekim tko se, recimo, ne uklapa u sredinu, ali je genijalac?” Ferguson bi mi rekao: “Riješi ga se.” Premda bio i najbolji – ispričao je jedom Tony Blair.