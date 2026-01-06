Novak Đoković zgrozio Srbiju: Otkriven razlog zašto neće igrati za reprezentaciju

Tenisači Srbije 6. veljače gostuju u Čileu u sklopu kvalifikacija za završni turnir Davisova kupa. Viktor Troicki objavio je popis igrača na koje računa, a na njemu nema Novaka Đokovića, najboljeg srpskog igrača. Mnoge je to zaintrigiralo, po društvenim mrežama već su krenula naklapanja kako je to zbog sukoba s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali izbornik je to opovrgnuo i otkrio prave razloge.

- Što se tiče našeg najboljeg igrača Novaka Đokovića, za njega je ovo dosta nezgodan termin. Svi očekujemo da će dobro proći i daleko dogurati na Australian Openu, rekao je Troicki pa dodao:

- Nije bilo realno očekivati da će Novak nakon napornog Grand Slama odmah iz Melbournea putovati u Čile. Ne možemo očekivati da još i mijenja podlogu kako bi i ovoga puta bio s nama, zaključio je Troicki.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Srbiju, dakle, očekuje dvoboj s Čileom, a u slučaju pobjede u rujnu će gostovati u Španjolskoj. U slučaju poraza u rujnu će igrati dvoboje Svjetske skupine 1, a protivnike će saznati nakon ždrijeba.