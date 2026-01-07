Gojo ispao na turniru u Indiji, Ćirić Bagarić uvjerljiva u Turskoj

Borna Gojo nije uspio izboriti četvrtfinale ATP Challengera u indijskom Bangaloreu nagradnog fonda 200.000 dolara, bolji od Splićanina u drugom je kolu bio Nijemac Cedrik-Marcel Stebe, 346. na ATP listi – 6:3, 7:6(9)-

Borna je svoju priliku u ovom dvoboju propustio u završnici druge dionice gdje je u tie-breaku imao čak pet set-lopti – tri vezane kod 6:3, te kod 7:6 i 8:7. Na kraju Stebe koristi drugu meč-loptu za prolaz u četvrtfinale.

Gojo je meč završio s učinkom od 10 aseva uz 67 posto prvog servisa, a nije iskoristio niti jednu od sedam break-lopti.

U prvom kolu ITF turnira u Manacoru Josip Šimundža pobijedio je Švicarca Ilan Zheng-Xiong Hedigera sa 7:6, 6:4.

U prvom kolu ITF turniru u turskoj Antalyi Lucija Čirić Bagarić pobijedila je domaću tenisačicu Yilmaz s 6:2, 6:0.

Jure Domagoj Lukin (HTK Zagreb) i Marta Barišić (Ponikve) pobjednici su Dvoranskog pojedinačnog prvenstva Hrvatske do 12 godina koje se održalo na Zagrebačkom Velesajmu (organizator TK Zagi).

Lukin je u finalnom dvoboju bio uvjerljiv protiv prvopostavljenog Noe Tokića (Zadar 08) – 6:0, 6:2 te tako naslovu u paru (partner Antonio Stanić) osvojio i onaj u pojedinačnoj konkurenciji. Barišić je, pak, u završnom ogledu bila prejaka za Iru Pupovac (Kastav) – 6:2, 6:1.

Jure Domagoj Lukin (HTK Zagreb) i Marta Barišić (Ponikve) pobjednici su Dvoranskog pojedinačnog prvenstva Hrvatske do 12 godina koje se održalo na Zagrebačkom Velesajmu (organizator TK Zagi).

Lukin je u finalnom dvoboju bio uvjerljiv protiv prvopostavljenog Noe Tokića (Zadar 08) – 6:0, 6:2 te tako naslovu u paru (partner Antonio Stanić) osvojio i onaj u pojedinačnoj konkurenciji. Barišić je, pak, u završnom ogledu bila prejaka za Iru Pupovac (Kastav) – 6:2, 6:1.