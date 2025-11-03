Favbet Fan Zona ponovno okuplja navijače u Maksimiru pred Dinamo – Celta

U četvrtak, 6. studenoga, stadion Maksimir ponovno će biti središte navijačke strasti pred europskim susretom između GNK Dinama i Celte Vigo. No prava atmosfera počinje puno prije nego što lopta krene – u Favbet Fan Zoni, koja je već godinama nezaobilazno okupljalište navijača i poznata po stvaranju nezaboravnog fan doživljaja izvan tribina.

Favbet Fan Zona već dugo vremena predstavlja standard u navijačkom iskustvu pred Dinamovim utakmicama. Omiljena među fanovima, Fan Zona spaja zabavu, natjecanje i druženje, omogućujući svim posjetiteljima da uživaju u pravom nogometnom iskustvu još prije ulaska na stadion. Ovaj četvrtak Fan Zona otvara svoja vrata od 16 sati na lokaciji kod raskrižja Svetica i Maksimirske ceste, u neposrednoj blizini Dinamovog Ticket pointa.

Fan Zona donosi bogat i raznovrstan program aktivnosti koje testiraju vještine i pružaju zabavu svim posjetiteljima. Posjetitelji će moći iskušati svoje vještine preciznosti udarca uz Nogometni pikado i Soccerama izazovu, testirati snagu udarca u Sport Areni, zaigrati Subsoccer, Teqball i Cornhole, isprobati izazov “Jump like Cristiano Ronaldo”.Svaka od ovih aktivnosti osmišljena je kako bi fanovima pružila jedinstveno i interaktivno iskustvo nogometa izvan tribina.

Osim interaktivnih aktivnosti, Favbet Fan Zona donosi i Chill Zonu, posebno dizajnirano mjesto za opuštanje. Posjetitelji se mogu smjestiti na udobnim klupicama ili lazy bagovima, savršeno mjesto za predah između izazova i zabave na Fan Zoni.

Tijekom godina, Favbet Fan Zona postala je sinonim za navijačko iskustvo izvan tribina, prepoznata ne samo po zabavnom programu, već i po tome što fanovima pruža mjesto gdje nogomet prestaje biti samo igra – postaje jedinstveno iskustvo zajedništva, strasti i interaktivne zabave.

