Fantastične vijesti za Rijeku: Trener koji je ispisao povijest kluba ostaje na Rujevici, evo do kada

Crnogorski trener Radomir Đalović produžio je ugovor s Rijekom do 2027. godine. Đalović je ove sezone doveo momčad s Kvarnera do dvostruke krune, bio je bez ugovora od kraja svibnja, a sada su na službenom profilu Rijeke potvrdili da će suradnju nastaviti još dvije sezone poslije povijesnog uspjeha i duple krune. Klub je objavio emotivan video u kojem Đalović slavi pobjede koje su Rijeku dovele do naslova prvaka HNL-a u i do titule u domaćem Kupa.

- Mi smo već sve davno dogovorili, već i prije završnih utakmica sezone sam imao ponuđen ugovor. Htio sam pričekati da sezona završi i sada smo sve, na obostrano zadovoljstvo, riješili. Sretan sam što sam potpisao novi ugovor i to mi daje još veći motiv da u idućim godinama budemo na nivou kao što smo bili dosad. Sigurno će biti teško, ali vjerujem u svoj stožer, sebe i cijeli klub - izjavio je Đalović nakon potpisivanja ugovora.

- Rijeka kao klub uvijek ima velike ambicije, bit će sigurno teško, ali moramo se truditi i dati maksimum, te se pojačati u što ne sumnjam. Čekaju nas veliki izazovi, ubrzo ćemo znati suparnika u kvalifikacijama Lige prvaka. Vjerujem da ćemo dostojno prezentirati Hrvatsku. Imamo veliki motiv, svaki igrač i stručni stožer čekamo utakmice.

Đalović je ove sezone vodio Rijeku u svim domaćim natjecanjima 32 puta, ostvarivši 17 pobjeda, osam remija i sedam poraza. To je u konačnici prosjek od 1,84 boda po utakmici.