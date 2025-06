Dinamo potpisao ugovor s mladim draguljem: 'Svako dijete sanja ovaj dan'

ČEKA SE POTPIS

Veliko pojačanje je nadomak Maksimira! Dinamo dovodi hit-igrača, poznato i koliko će ga platiti

Jagušić ima valjani ugovor sa Slavenom do ljeta 2027. godine, a Transfermarkt mu tržišnu vrijednost procjenjuje na 850 tisuća eura. To znači da će koprivnički klub, dođe li do finalizacije ovoga posla, na njemu i dobro zaraditi