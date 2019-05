Đoković: Koga ću podržavati ako neću Hrvatsku

He is not only the number 1 tennis player in the world, he is an incredible human being who is using his talent and fame to spread the message of love & compassion and to make this world a better place. Thank you for a great interview @djokernole , you are an example to follow, an extraordinary athlete and even better person 🙌💚🎾 .............................................................................................. 🇭🇷 On nije samo najbolji tenisač svijeta, on je predivno ljudsko biće koje koristi svoj status i slavu kako bi prenio poruku ljubavi koju bi trebali imati jedni za druge i kako bi svojim porukama i djelima pomogao da ovaj svijet postane bolje mjesto. Hvala ti na intervjuu Nole, ti si stvarno pravi primjer uzornog sportaša i još kvalitetnije osobe. 💚🙌🎾 Intervju s Novakom moći ćete pogledati uskoro na Novoj TV 🎬 . . . . . _____________________________________________________________ #fanitv #exclusive #interview #novakdjokovic #tennis #champion #sport #tv #television #journalist #producer #producerlife #madrid #spain #croatia

