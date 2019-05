Klopp je bio 'zaljubljen' u Hrvata, a sada mu ne odgovara na poruke. Evo zbog čega

Jedan od najvećih svjetskih nogometnih trenera, čovjek koji se sad već treći put plasirao u finale Lige prvaka, karizmatični “Švabo” iz Stuttgarta, 51-godišnji Jürgen Klopp, prije Dejana Lovrena u Liverpoolu vodio je još dvojicu poznatih hrvatskih nogometaša – Ivana Perišića u Borussiji Dortmund i Vjekoslava Škrinjara u Mainzu.

Međutim, malo je poznato da je čovjek koji je upravo pregazio Barcelonu i čijoj se genijalnosti i odvažnosti divi cijeli svijet svojedobno, kao mladi trener, bio “zaljubljen” u još jednoga hrvatskog nogometaša koji, istina, nije napravio veliku karijeru poput Perišića ili Lovrena, ali Kloppa, kako sam kaže, smatra svojim drugim ocem.

U Stuttgartu, u tamošnjim Kickersima, u Oberligi Badem Württemberga, nastupa 32-godišnji Josip Landeka, dečko rođen u Offenbachu, koji se 2006. kao mlađi junior iz svojega rodnog grada preselio u redove Mainza. Na poziv – Jürgena Kloppa.

– Bio sam u to vrijeme junior Offenbacha i igrao sam nekoliko puta protiv Kloppova sina Marca, tada člana FSV Frankfurta. Klopp je dolazio na njegove utakmice pa me zapazio i ubrzo me pozvao da prijeđem u Mainz – kaže nam Josip Landeka i nastavlja:

– Najprije sam bio igrač druge momčadi Mainza, a u sezoni 2007./2008., kada je Mainz ulazio u prvu ligu, bio sam član prve momčadi, no bio sam premlad i zbog velikog pritiska vezanog za plasman u Bundesligu, nisam od Kloppa dobio šansu. Međutim, kod njega sam bio dvije godine i on je najbolji trener koji me ikada vodio, fantastičan tip!

Nisam imao hrabrosti

Što vas je toliko fasciniralo kod Kloppa?

– Ne samo što je vrstan trener i taktičar, on je i nevjerojatan motivator. Naslušao sam se motivacijskih govora brojnih trenera, ali kad god sam slušao Kloppa, uvijek me lovila jeza. On nikada nije dosadan, a nastupa s toliko emocija, uvijek će vam pogoditi žicu i dovesti vas u stanje da na travnjak izlazite kao na bojište – nastavlja Landeka.

Kakvi su Kloppovi treninzi?

– Zahtjevni, ali uvijek dinamični, zanimljivi... Klopp je uvijek s nama igrao “ševu” na treninzima i stariji igrači, mangupi, znali su mu gurnuti loptu kroz noge. A on se nikada nije ljutio na to, dapače, šalio se na svoj račun. Znao je reći: ‘Kako sam ja uopće mogao zarađivati kao nogometaš kad sam znao igrati samo glavom!’.

Jeste li mu i vi gurali loptu kroz noge?

– Nisam imao hrabrosti za to, bio sam premlad – smije se Landeka.

Koja vam je najupečatljivija uspomena na Jürgena Kloppa?

– Bilo ih je dosta. Primjerice, kada se Klopp opraštao od Mainza i prelazio u Dortmund, na središnjem trgu u Mainzu skupilo se 15 tisuća ljudi i svi su plakali za svojim omiljenim trenerom. I mi igrači bili smo tamo, s knedlama u grlu, svjesni kakvog smo trenera izgubili – nastavlja Landeka.

Prisjetio se još jedne anegdote...

– U ljeto 2006. u Mainzu je u prijateljskoj utakmici gostovao Liverpool. I mi smo ga, s Kloppom na klupi, pregazili 5:0! Sjećam se da je tada Klopp maštao kako će jednoga dana postati trener Liverpoola. I pogledajte kako mu je sudbina bila sklona, nevjerojatno!

Kakav je bio vaš odnos s Kloppom nakon rastanka?

I dalje mu šaljem poruke

– Bio je vrlo korektan prema meni. Upravo me on preporučio Stuttgarter Kickersima i iz Mainza sam bio prešao u njihove redove. Naravno da sam mu bio zahvalan jer u SK-u odigrao sam svoje prve profesionalne minute. I danas imam Kloppov broj telefona pa mu pošaljem poruku kad god je neka velika pobjeda. Samo što on dobije na tisuće poruka i teško da ih sve i pročita – kaže Landeka.

Pitali smo ga – ima li fotografiju s Kloppom. Našalio se.

– Kad sam bio u Mainzu i upoznao Kloppa, meni je veća trenerska zvijezda bio moj trener u mladoj reprezentaciji Stjepan Deverić. Pa se baš i nisam fotografirao s Kloppom. U to vrijeme bio sam član hrvatske vrste do 19 godina, Dejan Lovren bio mi je suigrač, pa se i s njim nekada dopisujem preko Instagrama. Volio bih, bude li prilike, otići na finale Lige prvaka u Madrid i biti podrška Dejanu i bivšem treneru. Kloppu baš zadnjih godina ne ide u finalima, ali vrijeme je da se prekine i taj niz – zaključio je Josip Landeka, koji ovoga ljeta završava igračku karijeru.

