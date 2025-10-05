Naši Portali
OKUPLJANJE VATRENIH

Evo zašto Hrvatska neće trenirati u Češkoj prije najvažnije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo

VL
Autor
Hina
05.10.2025.
u 23:25

U skupini L trenutačno vodi Hrvatska sa 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski Otoci i Crna Gora sa po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove. Podsjetimo, samo pobjednik skupine ide direktno na World Cup.

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se ponedjeljak u Zagrebu uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine i utakmica protiv Češke i Gibraltara. "Vatrene" u četvrtak očekuje gostovanje u Pragu protiv Češke, a tri dana kasnije dvoboj protiv Gibraltara u Varaždinu. Nakon listopadskih izazova, hrvatsku vrstu očekuju još dvije utakmice u studenome (Farski otoci, Crna Gora).

U skupini L trenutačno vodi Hrvatska sa 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski Otoci i Crna Gora sa po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove. Podsjetimo, samo pobjednik skupine ide direktno na World Cup.

Dalić je 22. rujna objavio popis kandidata za nadolazeće utakmice, a prije nekoliko dana je aktivirao pretpoziv Domagoju Bradariću nakon što je postalo jasno kako Josip Stanišić zbog ozljede neće konkurirati za iduće dvije utakmice.

Nakon okupljanja, Dalićevi odabranici će u ponedjeljak trenirati na stadionu Maksimir u 18.00 sati. "Vatreni" će u Zagrebu trenirati i u utorak i srijedu, kada će u 17.00 krenuti prema Pragu. Istu večer Dalić i jedan od igrača odradit će na stadionu Fortuna Arena medijske obveze. Hrvatska neće trenirati u Pragu, kako bi hrvatski strateg dobio jedan trening više daleko od "čeških špijuna".

Utakmica između Češke i Hrvatske je u četvrtak u 20.45 sati. Nakon susreta "Vatreni" lete prema Zagrebu iz kojeg će odmah produžiti u Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret protiv Gibraltara.

Što se događa s Antom Rebićem? Situacija u Vinkovcima pokazala je ono što je već dugo očito
hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić Vatreni

