VIDEO Jeste li vidjeli što se dogodilo nakon Modrićeve čarolije? Slijedilo je slavlje pa nevjerica

U derbiju šestog kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali bez golova. Tragičar utakmice bio je gostujući napadač Christian Pulišić koji je u 53. minuti promašio jedanaesterac. Luka Modrić je odlično odigrao cijeli susret za goste, a upravo su nakon njegovih lopti "Rossoneri" imali najbolje prilike na susretu. Nakon skromnog prvog dijela u nastavku susreta smo vidjeli daleko bolju igru, ali ne i golove.

Juve je u 48. minuti imao odličnu priliku. S desne strane je ubacio Conceicao, a iz neposredne blizine je pucao Federico Gatti, međutim, Mike Maignan je fantastično obranio. Četiri minute kasnije gosti su dobili jedanaesterac. Modrić je uputio odličnu loptu prema Santiagu Gimenezu kojeg je oborio Lloyd Kelly, a sudac Marco Guida pokazao na bijelu točku. Pucao je Christian Pulišić prebacivši cijela vrata. Sjajno Modrićevo dodavanje pogledajte OVDJE.

Milan je imao veliku priliku i u 73. minuti, ovoga puta iz blizine je bio neprecizan Rafael Leao. Tri minute kasnije s ruba kaznenog prostora pucao je Lois Openda, ali ravno u gostujućeg vratara. Posljednju priliku na utakmici imali su gosti, Modrić je još jednom fantastičnom loptom uposlio Leaoa, koji nije uspio najbolje zahvatiti loptu, pa je Michele Di Gregorio lgano obranio njegov udarac.

Zanimljivo, bio je to već peti uzastopni remi torinskog sastava kojeg vodi Igor Tudor, dok je Milan prekinuo niz od pet uzastopnih pobjeda. U ranije odigranom susretu Napoli je pobijedio Genou sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice. Talijanski prvak je do pobjede stigao preokretom u drugom dijelu.

Genoa je povela u 33. minuti golom Jeffa Ekhatora, izjednačio je Frank Anguissa u 58. minuti, a pobjedu domaćinu donio je Rasmus Hojlund u 75. minuti. Bologna je pobijedila Pisu sa 4-0, a jedan od golova za pobjednički sastav zabio je hrvatski nogometaš Nikola Moro.

Bologna je povela u 24. minuti golom Nicole Cambiaghija, a novi problemi za goste stigli su u 37. minuti kada je isključen Idrissa Toure. Slobodni udarac je izveo Moro svladavši Adriana Šempera za 2-0. Samo dvije minute kasnije Riccardo Orsolini je pogodio za 3-0, a u 53. je Jens Odgaard postigao i četvrti pogodak domaćina.

Moro je igrao do 72. minuti, dok je Šemper branio za goste. Bologna je sada sedma sa 10 bodova, dok Pisa drži začelje sa svega dva boda. Roma je na gostovanju u Firenzi nakon preokreta pobijedila Fiorentinu sa 2-1. Domaćin je poveo u 14. minuti golom Moisea Keana, no Roma je ubrzo okrenula rezultat golovima Matiasa Soulea (22) i Bryana Cristantea (30).

"Viole" su najbliže izjednačenju bile u 74. minuti, no Roberto Piccoli je pogodio prečku. Marin Pongračić je igrao cijeli susret za Fiorentinu. Udinese i Cagliari su remizirali 1-1. Gennaro Borrelli je u 25. minuti doveo goste u prednost, a izjednačio je Christina Kabasele u 58. minuti. Na ljestvici vodi Napoli sa 15 bodova koliko ima i Roma na drugom mjestu. Milan na trećoj poziciji ima dva boda manje, a zatim slijede Inter i Juve sa po 12 bodova.