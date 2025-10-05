VIDEO Pogledajte fantastičan potez Joška Gvardiola: Opet je oduševio englesku javnost

U posljednjem susretu sedmog kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na gostovanju pobijedio Brentford sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Erling Haaland u devetoj minuti na asistenciju hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola. Branič "Vatrenih" je uputio dugačku loptu norveškom napadaču koji se uspio othrvati čuvarima pogodivši za 1-0. Asistenciju pogledajte OVDJE. City je imao više od 70 posto posjeda lopte, još nekoliko prilika, ali nije uspio ranije prelomiti utakmicu. Domaćin je u završnici opasno pritisnuo, ali je na kraju ostalo 1-0.
Gvardiol je odigrao cijeli susret za "Građane", dok Mateo Kovačić nije ulazio u igru. City je ovom pobjedom skočio s devetog na peto mjesto ljestvice. U ranije odigranom susretu Everton je pobijedio Crystal Palace sa 2-1 prekinuvši gostujući niz od čak 19 susreta bez poraza u svim natjecanjima. Posljednji poraz londonski sastav je doživio u travnju izgubivši od Newcastle Uniteda sa 0-5. Nakon toga Palace je na nanizao čak 19 susreta bez poraza u pet različitih natjecanja što je bio najduži niz u klupskoj povijesti.
Junak u pobjedi Evertona bio je Jack Grealish zabivši za 2-1 u trećoj minuti nadoknade. Gosti su imali 1-0 nakon gola Daniela Munoza u 37. minuti, a izjednačio je Illman Ndiaye iz kaznenog udarca u 76. minuti. Newcastle United je pobijedio Nottingham Forest sa 2-0 produbivši krizu u redovima Foresta. Bruno Guimaraes je u 58. minuti doveo "Svrake" u vodstvo, a pobjedu domaćina potvrdio je Nick Woltemade iz kaznenog udarc u 84. minuti.
Za Newcastle je to bila druga pobjeda sezone, dok je Forest upisao četvrti poraz. Novi gubitak bodova dodatno je pojačao pritisak na Angea Postecogloua koji je u sedam susreta na klupi Nottinghama upisao pet poraza i dva remija. Aston Villa je porazila Burnley sa 2-1, dok su Wolverhampton i Brighton odigrali 1-1. Na ljestvici vodi Arsenal sa 16 bodova ispred Liverpolla sa 15, dok Tottenham i Bournemouth imaju po 14 bodova.
