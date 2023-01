Evo tko su ljudi koji su uz Mamića i žele smijeniti Antolića: 'Slikajte kako ne bi nestalo po hodnicima'

Nadzorni odbor zagrebačkog Dinama održao je press konferenciju u Maksimiru na kojoj su poručili kako će doći do izvanrednih izbora, žele smijeniti Mirka Barišića i smatraju kako je Krešimir Antolić samo 'loša kopija Zdravka Mamića'. U klubu je došlo do sukoba dvije struje, NO se izjasnio kako imaju najmanje 41 potpis s kojim će doći do izvaredni izbora u hrvatskom prvaku.

- Predali smo potpise za održavanje izvanredne skupštine, što je tražila većina skupštinara jer je dio skupštine i članova izvršnog odbora odbio provesti odluku koja je donesena dvotrećinskom većinom glasova i koja je trebala biti donesena po statutu. Najviše tijelo upravljanja klubom je skupština, izvršni odbor je izvršno tijelo te skupštine. Ovu odluku skupštine dio izvršnog odbora odbio je provesti, čime je drastično prekršen statut - rekao je Damir Zorić i nadodao:

- Slikajte ovo jer bi moglo nestati po hodnicima - kazao je Zorić i pokazao popis na kojem se nalazi 45 imena.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 02.01.2023., Zagreb - U prostorijama kluba GNK Dinamo na stadionu Maksimir odrzana je konferencija ze medije Nadzornog odbora kluba. Konferenciji su nazocili i neki clanovi Izvrsnog odbora kao i Skupstine. clan Izvrsnog odbora Damir Zoric Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Zahtjev za sazivanje izvanredne skupštine Dinama, izbor novog predsjednika i članova izvršnog odbora zatražili su:

1. Mario Pašalić

2. Elizabeta Sverić

3. Robert Palić

4. Marijan Vlak

5. Ivan Švedi

6. Ankica Mezak

7. Stojko Mamić

8. Antun Mamić

9. Stjepan Kezerić

10. Dalibor Poldrugač

11. Jozo Bandić

12. Kristijan Popovski

13. Damir Žigrović

14. Vladimir Bogdanić

15. Milivoj Nikolić

16. Adolf Kožul

17. Ada Pernar

18. Ljubomir Hotko

19. Ivan Šušak

20. Marijan Primorac

21. Ivica Štrbac

22. Hrvoje Šojat

23. Saša Janković

24. Damir Zorić

25. Heinz Truskaller

26. Kruno Šarić

27. Marko Vukelić

28. Tomislav Rukavina

29. Boris Stepinac

30. Hrvoje Knez

31. Dušan Ljuština

32. Stjepan Deverić

33. Jure Zovko

34. Mate Tokić

35. Branimir Barišić

36. Mario Paponja

37.Mario Primorac

38. Ante Biško

39. Ivo Rogalo

40. Bruno Dragičević

41. Damir Krznar

42. Ernis Klarić

43. Tomislav Filipović

44. Mladen Alpeza

45. Mato Đurović