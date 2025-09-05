Naši Portali
FARSKI OTOCI - HRVATSKA

UŽIVO Dalić iznenadio sve! Modrić i Perišić na klupi, Fruk debitira za Hrvatsku

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke
Davor Javorovic/PIXSELL
05.09.2025. u 19:17
Utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Farskih otoka i Hrvatske pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
FARSKI OTOCI
-
HRVATSKA
Kvalifikacije za SP - 5. kolo, 20.45, Torshavn, Farski otoci
SASTAVI

Evo i službenih sastava:

FARSKI OTOCI: Lamhauge - Faero, Vatnhamar, Edmundsson - Danielsen, Hendriksson, Andreasen, Davidsen - Fredriksberg, Olsen, Sorensen

HRVATSKA: Livaković - Jakić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa - Mario Pašalić, P. Sučić - Majer, Kramarić, Fruk - Budimir

GDJE GLEDATI?

Izravan televizijski prijenos utakmice je na Novoj TV. Koeficijenti su 18.00 na pobjedu Farskih otoka, 7.00 na neodlučen rezultat i tek 1.25 na pobjedu Hrvatske.

LJESTVICA

Osim ovog dvoboja večeras se u isto vrijeme u našoj skupini sastaju Crna Gora i Češka. Dvoboj je to koji se igra u Nikšiću, a evo kako sada izgleda ljestvica skupine u kojoj igraju vatreni
 

Tablice omogućuje Sofascore
KAKO SMO POČELI KVALIFIKACIJE?

Naša je skupina započela još u ožujku dok je Hrvatska protiv Francuske igrala četvtfinale Lige nacija. Vatreni su se uključili u lipnju kada smo upisali dvije uvjerljive pobjede. Najprije smo u portugalskom Faru sa 7:0 pobijedili Gibraltar, a onda smo u Osijeku s 5:1 sredili Češku.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i praitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je susret 5. kola Skupine L kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo iduće godine. Treću utakmicu u kvalifikacijama večeras će odigrati Hrvatska, i to na gostovanju kod Farskih otoka, najsjevernije države koja se natječe u UEFA-inim kvalifikacijama.

