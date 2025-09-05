UŽIVO Dalić iznenadio sve! Modrić i Perišić na klupi, Fruk debitira za Hrvatsku

PRESICA VATRENIH

Dalić: U ovoj utakmici ne možemo puno dobiti, ali možemo puno izgubiti. Sigurno ćete vidjeti Modrića

- Ono što smo igrali u zadnje vrijeme su uglavonm velike utakmice. Bilo je manje ovakvih "manjih" utakmica. Shvaćamo da je svaka jako bitna. U ovakvoj ne možeš puno dobiti, a možeš jako puno izgubiti. U mom periodu do sada nije bilo velikih problema, pa ih ne očekujem niti sutra