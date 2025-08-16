Filip Hrgović skinuo majicu i pokazao kako izgleda pred najvažniji meč u profesionalnoj karijeri

U profesionalnom boksu svaki sljedeći meč trenutak je istine u kojem poraz statusno donosi puno više štete nego što je to slučaj u amaterskom boksu. Tako je i pred Filipom Hrgovićem večeras u Rijadu njegov novi trenutak istine, borba koja će mu odrediti status u očima promotora boksačkih priredbi, ali i kod čelnih ljudi najjačih svjetskih organizacija profesionalnog boksa.

Stoga i streaming platforma DAZN, koja večerašnju borbu prenosi, postavlja pitanje: "Je li Hrgović i dalje ozbiljan kandidat za naslov prvaka?"

Najbolji hrvatski boksač dugo vremena nije izgledao kao pred današnji meč. Hrgović ima 109 kilograma, a forma mu je izvrsna, to dokazuje i njegova fotografija bez majice pred okršaj u Rijadu. Vjerujemo kako će Hrga protiv Adeleyea pokazati kako je kvalitetniji borac koji je spreman potući se s najboljim borcima današnjice.