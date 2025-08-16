Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
EL ANIMAL

Filip Hrgović skinuo majicu i pokazao kako izgleda pred najvažniji meč u profesionalnoj karijeri

Filip Hrgovi? pobijedio je Britanca Joea Joycea jednoglasnom odlukom sudaca
Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO
VL
Autor
Vecernji.hr
16.08.2025.
u 14:32

Najbolji hrvatski boksač dugo vremena nije izgledao kao pred današnji meč. Hrgović ima 109 kilograma, a forma mu je izvrsna, to dokazuje i njegova fotografija bez majice pred okršaj u Rijadu.

U profesionalnom boksu svaki sljedeći meč trenutak je istine u kojem poraz statusno donosi puno više štete nego što je to slučaj u amaterskom boksu. Tako je i pred Filipom Hrgovićem večeras u Rijadu njegov novi trenutak istine, borba koja će mu odrediti status u očima promotora boksačkih priredbi, ali i kod čelnih ljudi najjačih svjetskih organizacija profesionalnog boksa.

Stoga i streaming platforma DAZN, koja večerašnju borbu prenosi, postavlja pitanje: "Je li Hrgović i dalje ozbiljan kandidat za naslov prvaka?"

Najbolji hrvatski boksač dugo vremena nije izgledao kao pred današnji meč. Hrgović ima 109 kilograma, a forma mu je izvrsna, to dokazuje i njegova fotografija bez majice pred okršaj u Rijadu. Vjerujemo kako će Hrga protiv Adeleyea pokazati kako je kvalitetniji borac koji je spreman potući se s najboljim borcima današnjice. 

Ključne riječi
Borilački sport Boks Filip Hrgović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još