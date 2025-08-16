UŽIVO Filip Hrgović uskoro izlazi u ring! Sve je spremno za okršaj protiv bahatog Britanca

ZA POVIJEST

Hrvatska braća zadivila svijet, ovo još nitko nije napravio

Ovo je već drugi put ove godine da su braća Kvesić zadivila karataški svijet. U svibnju su na Prvenstvu Europe u Erevanu postali prva braća koja su istoga dana nastupila u finalima, a sada su u Chengduu ispisali novu stranicu povijesti – postali su prva braća koja su zajedno nastupila u finalima na istim Svjetskim igrama.