#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Autor
Patrik Mršnik
SPEKTAKL U RIJADU

UŽIVO Filip Hrgović uskoro izlazi u ring! Sve je spremno za okršaj protiv bahatog Britanca

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Ed Sykes/REUTERS
16.08.2025. u 19:04
Borbu našeg Filipa Hrgovića protiv Britanca Davida Adeleyea pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista

Ključni događaji:

Samo ključni događaji
IZMJENE NA FIGHT CARDU

Prema novom rasporedu borba Filipa Hrgovića i Davida Adeleyea neće početi prije 21.30 sati po našem vremenu. Ovo je novi fight card, u tijeku je prva borba, a u zagradi je okvirno vrijeme početka pojedine borbe.

Moses Itauma vs Dillian Whyte - 23.30
Nick Ball vs Sam Goodman - 22.30
Filip Hrgović vs David Adeleye - 21.30
Raymond Ford vs Abraham Nova - 20.30
Hayato Tsutsumi vs Qais Ashfaq - 19.30
Mohammed Alakel vs Yumnam Santosh Singh - 19.00 sati

GDJE GLEDATI?

Prava na meč Hrgovića i Adeleyea, kao i na cijelu večerašnju priredbu u Rijadu, ima streaming platforma DAZN. Koeficijent na pobjedu našeg boksača je 1.20.

FIGHT CARD

Moses Itauma vs Dillian Whyte
Nick Ball vs Sam Goodman
Ray Ford vs Abraham Nova
Filip Hrgovic vs David Adeleye
Hayato Tsutsumi vs Qais Ashfaq

Borba Filipa Hrgovića druga je po redu (gleda se odostraga), a njegov izlazak u ring očekuje se između 20 i 20.30 sati.

NAPETOSTI UOČI MEČA

Tenzije uoči borbe dosegnule su vrhunac na posljednjoj konferenciji za medije, gdje je došlo do žestokog verbalnog okršaja. Hrgović je, hladnokrvan kao i uvijek, poručio Britancu: "Nisam nikada u karijeri bio na podu. Osjećam se snažno i samouvjereno. Došao sam uništiti ovog tipa." Adeleye je na to ljutito uzvratio, zaprijetivši nokautom, no Hrgović je ostao smiren. Hrvatski boksač je ranije izjavio da će mu borba biti "šetnja parkom", na što je Adeleye odgovorio: "Ako sam ja šetnja parkom, onda želim vidjeti kroz kakav ćeš to park prošetati." Psihološke igre dosegle su vrhunac, a ring će večeras dati konačan odgovor tko je bio u pravu.

O PROTIVNIKU

28-godišnji David Adeleye, u ovaj meč ulazi kao autsajder, ali s reputacijom čovjeka čiji udarci mogu ugasiti svjetla svakome. Sa zastrašujućim postotkom nokauta od 93%, Adeleye predstavlja prijetnju od prve do zadnje sekunde, unatoč manjem iskustvu i tehničkoj inferiornosti u odnosu na hrvatskog osvajača olimpijske bronce. Britanac je čak napustio svoju titulu prvaka kako bi dobio priliku boriti se protiv Hrgovića, što dovoljno govori o njegovoj ambiciji da se probije na svjetsku scenu. Iako je Hrgović iskusniji, viši i ima značajnu prednost u rasponu ruku od čak 15 centimetara, Adeleye se uzda u svoju snagu i "udaračku šansu" koja u teškoj kategoriji uvijek postoji.

NAJAVA

Sve je spremno za novi spektakl u boksačkoj meki, Rijadu, gdje će se večeras u ANB Areni najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović (18-1, 14 KO) suočiti s opasnim britanskim nokauterom Davidom Adeleyeom (14-1, 13 KO). Meč je zakazan na 10 rundi i predstavlja jednu od glavnih predborbi na velikom boksačkom eventu koji predvode Moses Itauma i Dillian Whyte. Za Hrgovića je ovo ključan dvoboj, test koji mora proći kako bi potvrdio da njegov pohod na svjetski tron, privremeno zaustavljen porazom od Daniela Duboisa prošle godine, i dalje ima čvrste temelje. Nakon što se vratio pobjedom protiv Joea Joycea u travnju, "El Animal" traži novi britanski skalp kako bi se približio izazivačima za najprestižnije pojaseve.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos boksačke priredbe iz Rijada u kojoj Filip Hrgović nastupa protiv britanskog teškaša Davida Adeleyea. Ovo je jedna od predborbi za spektakl u kojem se kasnije večeras sučeljavaju Moses Itauma i Dilian Whyte.

