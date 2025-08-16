UŽIVO Filip Hrgović uskoro izlazi u ring! Sve je spremno za okršaj protiv bahatog Britanca

Ključni događaji:
Prava na meč Hrgovića i Adeleyea, kao i na cijelu večerašnju priredbu u Rijadu, ima streaming platforma DAZN. Koeficijent na pobjedu našeg boksača je 1.20.
Moses Itauma vs Dillian Whyte
Nick Ball vs Sam Goodman
Ray Ford vs Abraham Nova
Filip Hrgovic vs David Adeleye
Hayato Tsutsumi vs Qais Ashfaq
Borba Filipa Hrgovića druga je po redu (gleda se odostraga), a njegov izlazak u ring očekuje se između 20 i 20.30 sati.
Tenzije uoči borbe dosegnule su vrhunac na posljednjoj konferenciji za medije, gdje je došlo do žestokog verbalnog okršaja. Hrgović je, hladnokrvan kao i uvijek, poručio Britancu: "Nisam nikada u karijeri bio na podu. Osjećam se snažno i samouvjereno. Došao sam uništiti ovog tipa." Adeleye je na to ljutito uzvratio, zaprijetivši nokautom, no Hrgović je ostao smiren. Hrvatski boksač je ranije izjavio da će mu borba biti "šetnja parkom", na što je Adeleye odgovorio: "Ako sam ja šetnja parkom, onda želim vidjeti kroz kakav ćeš to park prošetati." Psihološke igre dosegle su vrhunac, a ring će večeras dati konačan odgovor tko je bio u pravu.
28-godišnji David Adeleye, u ovaj meč ulazi kao autsajder, ali s reputacijom čovjeka čiji udarci mogu ugasiti svjetla svakome. Sa zastrašujućim postotkom nokauta od 93%, Adeleye predstavlja prijetnju od prve do zadnje sekunde, unatoč manjem iskustvu i tehničkoj inferiornosti u odnosu na hrvatskog osvajača olimpijske bronce. Britanac je čak napustio svoju titulu prvaka kako bi dobio priliku boriti se protiv Hrgovića, što dovoljno govori o njegovoj ambiciji da se probije na svjetsku scenu. Iako je Hrgović iskusniji, viši i ima značajnu prednost u rasponu ruku od čak 15 centimetara, Adeleye se uzda u svoju snagu i "udaračku šansu" koja u teškoj kategoriji uvijek postoji.
Sve je spremno za novi spektakl u boksačkoj meki, Rijadu, gdje će se večeras u ANB Areni najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović (18-1, 14 KO) suočiti s opasnim britanskim nokauterom Davidom Adeleyeom (14-1, 13 KO). Meč je zakazan na 10 rundi i predstavlja jednu od glavnih predborbi na velikom boksačkom eventu koji predvode Moses Itauma i Dillian Whyte. Za Hrgovića je ovo ključan dvoboj, test koji mora proći kako bi potvrdio da njegov pohod na svjetski tron, privremeno zaustavljen porazom od Daniela Duboisa prošle godine, i dalje ima čvrste temelje. Nakon što se vratio pobjedom protiv Joea Joycea u travnju, "El Animal" traži novi britanski skalp kako bi se približio izazivačima za najprestižnije pojaseve.
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos boksačke priredbe iz Rijada u kojoj Filip Hrgović nastupa protiv britanskog teškaša Davida Adeleyea. Ovo je jedna od predborbi za spektakl u kojem se kasnije večeras sučeljavaju Moses Itauma i Dilian Whyte.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
UŽIVO Milan želi još jednog vatrenog! Modriću bi se moglo pridružiti poznato lice
Trump: Uskoro ću zvati NATO i javiti im što smo razgovarali. Putin: Sada vi dođite u Moskvu
FOTO Što to radi Putin? Pogledajte njegove grimase na početku povijesnog sastanka
Željka je u 'Život na vagu' ušla sa 175 kg, pogledajte kako izgleda sada nakon gubitka više od 80 kg
Želite prijaviti greške?
U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika
'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'
Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Još iz kategorije
Filip Hrgović skinuo majicu i pokazao kako izgleda pred najvažniji meč u profesionalnoj karijeri
Najbolji hrvatski boksač dugo vremena nije izgledao kao pred današnji meč. Hrgović ima 109 kilograma, a forma mu je izvrsna, to dokazuje i njegova fotografija bez majice pred okršaj u Rijadu.
Evo kad i gdje možete gledati ključnu borbu Hrgovićeve karijere: Hrvat se nalazi na prekretnici
U večerašnji okršaj s britanskim teškašem Davidom Adeleyeom Hrgović ulazi kao drugorangirani izazivač na ljestvici WBO-a, peti na rang-listi WBA, šesti po WBC-u te 12. izazivač u poretku koji je istaknula organizacija IBF, u kojoj je do poraza od Duboisa najbolje kotirao.
Trenutak istine za Hrgovića: Pobjeda vodi prema naslovu, ali ako izgubi gotovo je
Bit će ovo prva borba za koju sam se spremao na velikoj nadmorskoj visini i to bi trebao biti snažan poticaj mojoj energiji i izdržljivosti, kazao je Hrgović
Protivnik žestoko bocnuo Filipa Hrgovića: 'Hoda okolo napučenih usta kao kakva instagramuša'
Uoči važne borbe u teškoj kategoriji koja će se održati ove subote u Rijadu, britanski boksač David Adeleye uputio je neobičnu i oštru kritiku na račun hrvatskog borca Filipa Hrgovića
Hrgović uoči meča zaprijetio protivniku: 'Kaznit ću ga, borio sam se s puno boljima'
David Adeleye u profesionalnom boksu ima omjer 13 pobjeda i jedan poraz. Posljednji nastup imao je iste večeri kad i Hrgović, kada je svladao Jeamieja Tshikevu
Najveći svjetski borci u Splitu: Kik-boks kamp okupio čak 200 sudionika iz 22 zemlje
Kamp je koncipiran tako da spaja intenzivne tehničke i kondicijske treninge s druženjima i razmjenama iskustava između sportaša iz različitih dijelova svijeta
Japanci traže hitne mjere nakon tragične smrti dvojice boksača: 'Dehidracija je opasna po mozak'
Boksači Shigetoshi Kotari u superperlakoj kategoriji i Hiromasa Urakawa u lakoj kategoriji, obojica 28-godišnjaci, borili su se 2. kolovoza u dvorani Korakuen u Tokiju. Kasnije su preminuli nakon što su hospitalizirani i podvrgnuti hitnim operacijama na mozgu.
Hrvatska braća zadivila svijet, ovo još nitko nije napravio
Ovo je već drugi put ove godine da su braća Kvesić zadivila karataški svijet. U svibnju su na Prvenstvu Europe u Erevanu postali prva braća koja su istoga dana nastupila u finalima, a sada su u Chengduu ispisali novu stranicu povijesti – postali su prva braća koja su zajedno nastupila u finalima na istim Svjetskim igrama.
Dvostruka tragedija: I drugi sportaš preminuo od ozljede mozga
"Izražavamo najdublju sućut obiteljima, prijateljima i japanskoj boksačkoj zajednici tijekom ovog nevjerojatno teškog vremena", priopćila je Svjetska boksačka organizacija u subotu
Srebra braće Kvesić na Svjetskim igrama u Chengduu
Mlađi Ivan Kvesić u kategoriji -84 kg prema 'round robin' sustavu, odnosno natjecanju u skupini prema principu 'svatko sa svakim' u 1. kolu izgubio je od Jordanca Mohammada Faiqa Muhammada Aljafarija s 8-0. Polufinale je ostvario drugim mjestom u skupini, a poslije pobjeda nad Nizozemcem Brianom Timmermansom 5-3 i Grkom Konstantinosom Mastrogiannisom 5-0.
Prema novom rasporedu borba Filipa Hrgovića i Davida Adeleyea neće početi prije 21.30 sati po našem vremenu. Ovo je novi fight card, u tijeku je prva borba, a u zagradi je okvirno vrijeme početka pojedine borbe.
Moses Itauma vs Dillian Whyte - 23.30
Nick Ball vs Sam Goodman - 22.30
Filip Hrgović vs David Adeleye - 21.30
Raymond Ford vs Abraham Nova - 20.30
Hayato Tsutsumi vs Qais Ashfaq - 19.30
Mohammed Alakel vs Yumnam Santosh Singh - 19.00 sati