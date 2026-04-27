Evo kakvo je stanje s diretorima Lokomotive koji su stradali u prometnoj nesreći: Izbjegli su najgore

Direktor NK Lokomotive Božidar Šikić i izvršni direktor Dennis Gudasić stradali su u subotu navečer u automobilskoj nesreći kada su se vraćali iz Osijeka gdje je njihova momčad igrala s istoimenim protivnikom. Do nesreće je došlo malo iza 22 sata kada je jelen izletio pred njihovu vozilo na autocesti A3 te su obojica završili u bolnici. Jedine nove informacije oko direktorskog dvojca zagrebačkog kluba govore kako je Šikić pušten iz bolnice u Slavonskom Brodu, dok je Gudasić zadržen na danjim pretragama.

Gudasić je zadobio ozljede glave i rebara, no njihova težina još nije poznata. Izvršni direktor Lokomotive još mora odraditi pretrage nakon kojih će se odlučiti o danjim medicinskim postupcima te utvrditi ozbiljnost njegovih ozljeda. Najbitnije je što je od dolaska u bolnicu pri svijesti te je van životne opasnosti.

Šikić je pak zaradio tek posjekotine koje su 'zakrpane' šavovima te je pušten iz bolnice. Dojam je kako je nesreća koju su doživjeli mogla imati i puno teže posljedice pa se može reći kako su čelnici Lokomotive zaista imali sreće.