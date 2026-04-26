Priča o 'crkvenjacima': Klub koji je srušio Manchester United i Arsenal, a onda dotaknuo dno

Nogometaši York Cityja u dramatičnoj utakmici protiv Rochdala (1:1) osvojili su bod koji im je donio prvo mjesto u Petoj engleskoj ligi i promociju u viši rang. U srcu Sjevernog Yorkshirea, u gradu poznatom po veličanstvenoj katedrali i rimskoj ostavštini, smjestio se nogometni klub čija je povijest jednako dramatična i slojevita kao i zidine koje ga okružuju. York City Football Club, osnovan 1922. godine, nikada nije pripadao engleskoj nogometnoj eliti, ali je kroz svoje stoljetno postojanje ispisao neke od najnevjerojatnijih priča u povijesti otočkog nogometa. Poznati pod nadimkom "crkvenjaci, po slavnoj katedrali York Minster, ovaj klub je postao sinonim za nepredvidivost, sposoban da u jednom trenutku sruši najveće divove, a već u sljedećem se nađe na koljenima, boreći se za goli opstanak.

Jedan od najsvjetlijih trenutaka u klupskoj povijesti dogodio se u sezoni 1954./55., kada je York, tada skromni član treće lige, započeo svoj legendarni pohod u FA kupu. Predvođeni golgeterom Arthurom Bottomom, koji je postigao osam pogodaka u natjecanju, :a svom putu do polufinala izbacivali i prvoligaške momčadi. Cijela Engleska je tada pričala o malenom klubu sa sjevera koji se nije bojao nikoga. Ždrijeb im je u polufinalu donio moćni Newcastle United, tada jednu od vodećih sila engleskog nogometa. Na neutralnom terenu Hillsborougha u Sheffieldu, pred desecima tisuća gledatelja, York je odigrao herojskih 1-1 i izborio ponovljenu utakmicu. Iako su u uzvratu na Roker Parku poraženi s 2:0, njihov je podvig ostao zapamćen kao jedan od najvećih "malih" pohoda u povijesti kupa, a York je postao prvi trećeligaški klub koji je ikada igrao ponovljenu utakmicu polufinala FA kupa.

Status "ubojice divova" York City je zacementirao desetljećima kasnije.

U sezoni 1983./84., pod vodstvom menadžera Denisa Smitha, klub je osvojio naslov prvaka Četvrte divizije na spektakularan način, postavši prvi tim u povijesti engleske Football League koji je osvojio troznamenkasti broj bodova - točnije, 101. No, ono što je uslijedilo bilo je još impresivnije. U siječnju 1985., u četvrtom kolu FA kupa, na njihovom trošnom stadionu Bootham Crescent gostovao je veliki Arsenal. U napetoj utakmici, junak je postao Keith Houchen, koji je u 89. minuti realizirao jedanaesterac za pobjedu od 1:0 i erupciju oduševljenja. Deset godina kasnije, dogodilo se još veće čudo. U rujnu 1995., u Liga kupu, York je gostovao na Old Traffordu kod Manchester Uniteda Alexa Fergusona, momčadi koja je te sezone osvojila dvostruku krunu. Iako je United izveo kombinirani sastav s mladim nadama poput Davida Beckhama, Garyja Nevillea i Paula Scholesa, York je odigrao utakmicu života i slavio s nevjerojatnih 3:0, šokiravši nogometni svijet. U uzvratu je United pobijedio s 3:1, no York je s ukupnih 4:3 prošao dalje, ostvarivši pobjedu koja se i danas prepričava.

Identitet kluba nije oblikovan samo kroz rezultate, već i kroz jedinstvene simbole i dom. Iako su danas poznati kao "Crkvenjaci", dugo su ih zvali "crvendaći" zbog crvenih dresova. Ipak, najzanimljiviji dresovi u povijesti kluba bili su oni iz tridesetih godina prošlog stoljeća, kada su igrali u prugastim dresovima boje čokolade i vrhnja, kao posveta gradskoj industriji slatkiša. Taj je dizajn napušten nakon što su se igrači žalili da se boja prečesto poklapa s protivničkom. Njihov dom od 1932. do 2020. bio je Bootham Crescent, stadion koji je postao tvrđava i svjedok najvećih pobjeda i najtežih trenutaka. Jedan od takvih bio je tragičan događaj iz 1990., kada se napadač David Longhurst srušio na terenu i preminuo od zatajenja srca. U njegovu čast, tribina iza gola nazvana je po njemu, kao vječni spomen na tamni dan koji je ujedinio klub i navijače u tuzi. Bootham Crescent je srušen, a klub se 2021. preselio na moderni York Community Stadium.

Kraj 20. i početak 21. stoljeća donijeli su najmračnije razdoblje za York City. Nakon godina stabilnosti, klub je zapao u tešku financijsku krizu. Vlasnik Douglas Craig je 2001. stavio klub i stadion na prodaju, prijeteći istupanjem iz lige ako se ne pronađe kupac. Spas je stigao u liku kontroverznog biznismena i vozača utrka Johna Batchelora, čije je vlasništvo bilo katastrofalno. Batchelor je promijenio ime kluba u "York City Soccer Club" u pokušaju privlačenja američkih investitora, promijenio je grb dodavši mu motive trkaće zastave i gotovo uništio klub preusmjeravanjem sponzorskog novca u vlastiti trkaći tim. Klub je završio u stečaju, a spasili su ga vlastiti navijači osnivanjem zaklade (Supporters' Trust) koja je preuzela vlasništvo. Nažalost, šteta je već bila učinjena. Na kraju sezone 2003./04., nakon 75 uzastopnih godina, York City ispao je iz Football League, što je bio udarac od kojeg se klub dugo oporavljao. Uslijedile su godine u petom rangu, pa čak i ispadanje u šesti rang (National League North), što je bila najniža točka u njihovoj povijesti.

Unatoč turbulentnoj povijesti, York City je iznjedrio niz igrača koji su stekli status legendi i čija se imena i danas s poštovanjem izgovaraju. Prema izboru navijača za najbolju jedanaestoricu koja je ikada igrala na Bootham Crescentu, ističu se pojedinci koji su obilježili zlatne ere kluba. Rekorder po broju nastupa je Barry Jackson s 539 odigranih utakmica, no u srcima navijača posebno mjesto zauzima Andy McMillan, desni bek koji je za klub odigrao 492 utakmice i bio dio momčadi koja je izbacila Manchester United i Everton. U napadu je nezaobilazan Keith Walwyn, jedan od prvih tamnoputih igrača kluba, koji je u 291 nastupu postigao nevjerojatnih 140 golova i bio ključni igrač šampionske sezone 1983./84. Uz njega je Paul Barnes, napadač čija su dva gola na Old Traffordu srušila Manchester United.

Vratar Dean Kiely, koji je kasnije ostvario karijeru u Premier ligi, također je ikona kluba, zapamćen po obranjenom jedanaestercu u finalu doigravanja na Wembleyju 1993. godine, kojim je York osigurao promociju. Nakon godina lutanja po niželigaškim natjecanjima, York City se 2012. godine, nakon osam godina izbivanja, vratio u Football League pobjedom u finalu doigravanja na Wembleyju. Bio je to trenutak katarze za navijače koji su klub spasili od gašenja. Ipak, radost je bila kratkog vijeka. Uslijedila su dva uzastopna ispadanja koja su klub 2017. ponovno bacila u šesti, regionalni rang natjecanja. Unatoč svemu, te iste sezone osvojili su FA Trophy, natjecanje za niželigaške klubove, pokazavši još jednom svoj nesalomljivi duh.