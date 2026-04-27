FOTO Velik broj brodova na satelitskoj snimci otkrio veliku iransku tajnu: Ovdje pluta nezakonita benzinska postaja...

Američka zapljena broda MT Tifani, sa 1,9 milijuna barela iranske nafte i koji je dio iranske flote u sjeni, stavio je u pozornost vodeni pojas uz obalu Malezije, oko 96 kilometara od blještavih nebodera Singapura, a za kojeg poznavatelji kažu da je „bezakonita benzinska postaja gdje nafta mijenja vlasnike“. Upravo se tanker za naftu MT Tifani, u godinama koje su prethodile zapljeni, često zadržavao u tom malom području, a prije nego što bi bacio sidro i isključio svoj obvezni automatski sustav identifikacije (AIS), prema podacima MarineTraffica koje je pregledao CNN. Nešto kasnije - ponekad satima, ponekad danima - brod bi se ponovno pojavio na AIS-u.