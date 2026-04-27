Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZONA BEZ ZAKONA

FOTO Velik broj brodova na satelitskoj snimci otkrio veliku iransku tajnu: Ovdje pluta nezakonita benzinska postaja...

Autor
Danijel Prerad
27.04.2026.
u 14:27

Prema satelitskim podacima koje je prikupila neprofitna organizacija United Against Nuclear Iran (UANI), u 2025. godini dogodilo se najmanje 679 prijenosa s broda na brod u EOPL-u, u odnosu na 471 u 2024. i 280 u 2023. godini

Američka zapljena broda MT Tifani, sa 1,9 milijuna barela iranske nafte i koji je dio iranske flote u sjeni, stavio je u pozornost vodeni pojas uz obalu Malezije, oko 96 kilometara od blještavih nebodera Singapura, a za kojeg poznavatelji kažu da je „bezakonita benzinska postaja gdje nafta mijenja vlasnike“. Upravo se tanker za naftu MT Tifani, u godinama koje su prethodile zapljeni, često zadržavao u tom malom području, a prije nego što bi bacio sidro i isključio svoj obvezni automatski sustav identifikacije (AIS), prema podacima MarineTraffica koje je pregledao CNN. Nešto kasnije - ponekad satima, ponekad danima - brod bi se ponovno pojavio na AIS-u.

Ključne riječi
Iran rat na Bliskom istoku Malezija nafta

Komentara 3

Pogledaj Sve
IZ
ivan.zorger
14:40 27.04.2026.

a kao da je to sankcioniranje zakonito..

Avatar nekakav
nekakav
14:44 27.04.2026.

vjerojatno ste svjesni da amerika to radi suprotno svim zakonima i međunarodnim sporazumima... ali ste isto svjesni i da iran ima pravo naplaćivati prolaz svojim teritorijalnim vodama. jer tamo nema međunarodnih voda, odnosno to malo što teoretski ima nije za plovidbu, jer je preplitko za gaz velikih tankera. postoji razlog zašto obje rute, ulaz i izlaz iz zaljeva, idu iranskim vodama. turska naplaćuje prolaz bosporom, pa nemojte umišljati da iran to prave nema. iran ima i pravo obogaćivati uran do 90%, to pravo mu ne može nitko uskratiti, nema tog međunarodnog sporazuma, prava, da mu je to ograničeno. to radi zato da ima neki adut u pregovorima, i to svi znaju, samo se prave grbavi i javnosti ne žele iskreno reći da iransko obogaćivanje urana nije niti jednim međunarodnim ugovorom zabranjeno. to što izrael ima problem je problem izraela, i njegove vrhuške koje taj jadni narod guraju prema velikom sukobu, ako ovo potraje još godinu dana bit će veselo na bliskom istoku.

RI
Rimljan
14:37 27.04.2026.

Go MAGA Go

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!