'Gotovo je, prekidamo!': Reperica iznijela prljavi veš o slavnom košarkašu, optužila ga za prevaru

Nakon višemjesečnih nagađanja o problemima u raju, jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, Megan Thee Stallion, potvrdila je da njezina veza s košarkašem Klayom Thompsonom pripada prošlosti. Učinila je to na vrlo dramatičan način, objavivši na svom Instagramu poruku u kojoj je Thompsona izravno optužila za prevaru i loše ponašanje. "Prevara... doveo si me pred cijelu svoju obitelj da se igramo kuće, a onda si se 'prepao'. Podržavala sam te kroz sve tvoje užasne promjene raspoloženja i tvoj odnos prema meni tijekom košarkaške sezone, a sad odjednom ne znaš možeš li biti 'monogaman'? Treba mi pravi odmor nakon ovoga... bok svima", napisala je bijesna reperica, šokiravši milijune pratitelja.

Nedugo nakon eksplozivne objave na društvenim mrežama, pjevačica je putem svog predstavnika poslala i službenu izjavu za medije, u kojoj je staloženijim tonom potvrdila kraj ljubavi. "Donijela sam odluku da okončam svoju vezu s Klayom. Povjerenje, vjernost i poštovanje za mene su temelji svake veze o kojima se ne pregovara, a kada su te vrijednosti ugrožene, nema pravog puta naprijed. Sada uzimam vrijeme kako bih dala prioritet sebi te nastavila dalje s mirom i jasnoćom", poručila je trostruka dobitnica nagrade Grammy.

Vijest o prekidu odjeknula je poput bombe, budući da su Megan i Klay slovili za jedan od najskladnijih parova u svijetu showbussinesa i sporta. Svoju vezu započeli su u ljeto prošle godine, a otad su bili nerazdvojni. Reperica je često viđana kako ga bodri s tribina na utakmicama Dallas Mavericksa, a par je redovito dijelio zajedničke trenutke na društvenim mrežama, od obiteljskih okupljanja za blagdane do zajedničkih plesnih videa koji su postajali viralni. Činilo se da je veza vrlo ozbiljna, pogotovo nakon što su se pojavile glasine da su počeli živjeti zajedno.

Megan Thee Stallion just accused Klay Thompson of cheating on her story 🤯 pic.twitter.com/gaCcwWhdaI — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 25, 2026

Obožavatelji su na vijest o prekidu reagirali s nevjericom i razočaranjem, a velika većina stala je na stranu pjevačice. Društvene mreže preplavili su komentari podrške, a mnogi su izrazili čuđenje kako se netko uopće usudi prevariti Megan Thee Stallion. "Klay Thompson je prvo upropastio nasljeđe napustivši Warriorse, a sada je prevario Megan", samo je jedan od komentara koji oslikava razočaranje javnosti. Priča je brzo postala jedna od glavnih tema na internetu, potaknuvši šire rasprave o vezama, povjerenju i pritisku javnosti.

Dok se prašina ne stišava, Klay Thompson se o svemu još nije oglasio. Košarkaš nije odgovorio na optužbe, a njegovi predstavnici za medije odbili su dati komentar. Ovo, inače, nije prvi put da se četverostruki NBA prvak suočava s optužbama za nevjeru. Godine 2015. njegova tadašnja djevojka, YouTube zvijezda Hannah Stocking, javno ga je ostavila nakon što ga je, kako je tvrdila, uhvatila u krevetu s drugom ženom. Čini se da ga prošlost prati, a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju njegovu stranu priče.