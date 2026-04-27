Direktiva s bojišta zaprepastila i Ukrajince: Obavještajci tvrde da su presreli razgovor dvojice Rusa

Ruske snage koje djeluju na istoku Ukrajine navodno ostavljaju ranjene vojnike na prvoj crti bojišnice bez evakuacije, prema izvješću Glavne obavještajne uprave Ukrajine (HUR) od 27. travnja. Vojni obavještajci dobili su audiosnimku razgovora između dvojice ruskih vojnika raspoređenih u smjeru Pokrovska. Razmjena ukazuje na to da je ranjenom osoblju naređeno da ostane na svojim mjestima unatoč kritičnom stanju. Presretnuti razgovor navodno uključuje vojnike iz 439. motorizirane pukovnije ruske 30. zasebne motorizirane streljačke brigade, dijela 2. armije. Jedan od vojnika opisuje stanje ranjenog suborca: "Ovaj ranjenik leži ovdje, jedva je živ, promrzao, dao sam mu pončo i malo ga umotao u njega." Prema HUR-u, snimka ne sadrži raspravu o medicinskoj evakuaciji. Umjesto toga, uključuje upute zapovjednika koji naglašava da povlačenje ili razdvajanje nije dopušteno. "Nema opcije, nema opcije... isključiti se", kaže navodno zapovjednik u audiozapisu.

Ukrajinska vojna obavještajna služba navodi da takve direktive imaju izravan utjecaj na učinkovitost jedinice. Prema HUR-u, izostanak mjera evakuacije ranjenog osoblja odražava šire zapovjedne prakse unutar ruskih jedinica angažiranih u tom području. Pokrovski sektor u Doneckoj regiji ostaje jedno od najaktivnijih područja duž linije fronta, s čestim sukobima o kojima izvještavaju ukrajinski i međunarodni izvori za promatranje. Prema ukrajinskim dužnosnicima, ruske snage nastavljaju ofenzivne operacije u tom području, često prilagođavajući taktiku na temelju vremenskih uvjeta i aktivnosti dronova.

Ranije je HUR objavio da je navodno presreo komunikaciju koja ukazuje na to da ruski zapovjednici mogu narediti ubojstvo vlastitog osoblja, uključujući podređene optužene za neposluh, kao dio neformalnih praksi provedbe zakona unutar jedinica na prvoj crti bojišnice, piše United24media.

Situacija na bojištu

Ukrajina sve više iskorištava kritične slabosti ruskih sustava protuzračne obrane, što joj omogućuje izvođenje udara dugog dometa na ključnu vojnu i energetsku infrastrukturu duboko unutar ruskog teritorija, izjavili su u ponedjeljak, 27. travnja, analitičari Instituta za proučavanje rata (ISW). Prema izvješću , ruska zračna obrana je "preopterećena", što stvara ranjivosti koje su ukrajinske snage iskoristile za proširenje dometa i intenziteta svojih napada.Analitičari kažu da se ukrajinska kampanja dugometnih udara intenzivirala od ožujka, a snage su posljednjih tjedana izvele najmanje 10 napada na rusku naftnu i plinsku infrastrukturu.

Ove operacije sve više zadiru duboko u rusku pozadinu, uključujući napad u Čeljabinsku – više od 1800 kilometara od ukrajinske granice. Institut za proučavanje rata napominje da su golemi ruski teritorij i rastući broj ukrajinskih dronova iscrpili njezinu protuzračnu obranu, što otežava zaštitu svih kritičnih mjesta. Kako Ukrajina širi domaću proizvodnju dronova, stručnjaci očekuju češće i veće napade usmjerene na ruske ekonomske i vojne sposobnosti, piše Kyiv Post.