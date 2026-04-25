Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'KRIMINALCI IZVLAČE MILIJARDE'

Novi mađarski premijer: Vlasnik NK Osijek bježi u Dubai i panično rasprodaje svu imovinu!

Election winner Magyar speaks during a press conference in Budapest
BERNADETT SZABO/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
25.04.2026.
u 22:51

Novi mađarski premijer Péter Magyar iznio je šokantne optužbe na račun suradnika poraženog Viktora Orbána. Tvrdi da Orbanovi oligarsi panično rasprodaju imovinu i iznose milijarde iz zemlje, a među njima je i vlasnik NK Osijeka

Novi mađarski premijer Péter Magyar u dramatičnoj je video poruci objavio da je u tijeku panični bijeg kapitala iz zemlje koji provode oligarsi bliski poraženom Viktoru Orbánu. Prema njegovim tvrdnjama, deseci milijardi forinti prebacuju se u inozemstvo, a kao ključne destinacije spominju se Ujedinjeni Arapski Emirati, SAD i Urugvaj. Magyar tvrdi kako je riječ o koordiniranom naporu da se bogatstvo iznese iz Mađarske prije službene tranzicije vlasti.

U središtu optužbi je i ime dobro poznato hrvatskoj javnosti - Lőrinc Mészáros, najbliži prijatelj Viktora Orbána i vlasnik NK Osijek. Magyar navodi da se najbogatiji Mađar sa svojom obitelji sprema za odlazak u Dubai. Tvrdi i da su neke obitelji iz Orbánovog kruga već ispisale djecu iz škola te organiziraju privatno osiguranje u sklopu priprema za preseljenje.

Osim prebacivanja novca, navodno je u tijeku i hitna rasprodaja imovine po cijenama znatno ispod tržišne vrijednosti. Magyar je istaknuo prodaju medijskih kuća, poput televizije TV2, te komunikacijske tvrtke Lounge Event Kft., usko povezane s ministrom Antalom Rogánom, koja je godinama dobivala izdašne državne ugovore. Zbog toga je upozorio ulagače da se suzdrže od kupnje te imovine.

Magyar tvrdi i da su mađarske institucije već reagirale. Prema njegovim riječima, Nacionalna porezna i carinska uprava (NAV) suspendirala je nekoliko transakcija povezanih s Rogánovim krugovima nakon što su banke aktivirale alarme zbog sumnje na pranje novca. Javno je pozvao tužitelje i policiju da zamrznu nezakonito stečenu imovinu i spriječe bijeg odgovornih.

Ipak, važno je napomenuti da ove dramatične tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene. Iz Mészáros Grupe poručili su da, kao jedan od najvećih poslodavaca, ostaju ključni igrač u mađarskom gospodarstvu, neovisno o političkom okruženju. Lőrinc Mészáros, bivši plinski instalater, tijekom vladavine svog prijatelja Orbána postao je najbogatiji čovjek u zemlji.
Ključne riječi
Lorinc Meszaros NK Osijek Peter Magyar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!