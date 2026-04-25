Novi mađarski premijer: Vlasnik NK Osijek bježi u Dubai i panično rasprodaje svu imovinu!

Novi mađarski premijer Péter Magyar u dramatičnoj je video poruci objavio da je u tijeku panični bijeg kapitala iz zemlje koji provode oligarsi bliski poraženom Viktoru Orbánu. Prema njegovim tvrdnjama, deseci milijardi forinti prebacuju se u inozemstvo, a kao ključne destinacije spominju se Ujedinjeni Arapski Emirati, SAD i Urugvaj. Magyar tvrdi kako je riječ o koordiniranom naporu da se bogatstvo iznese iz Mađarske prije službene tranzicije vlasti.

U središtu optužbi je i ime dobro poznato hrvatskoj javnosti - Lőrinc Mészáros, najbliži prijatelj Viktora Orbána i vlasnik NK Osijek. Magyar navodi da se najbogatiji Mađar sa svojom obitelji sprema za odlazak u Dubai. Tvrdi i da su neke obitelji iz Orbánovog kruga već ispisale djecu iz škola te organiziraju privatno osiguranje u sklopu priprema za preseljenje.

Orbán-linked oligarchs are transferring tens of billions of forints to the United Arab Emirates, the United States, Uruguay, and other distant countries.



I am aware that Hungary’s National Tax and Customs Administration (NAV), based on reports from banks, has suspended several… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 25, 2026

Osim prebacivanja novca, navodno je u tijeku i hitna rasprodaja imovine po cijenama znatno ispod tržišne vrijednosti. Magyar je istaknuo prodaju medijskih kuća, poput televizije TV2, te komunikacijske tvrtke Lounge Event Kft., usko povezane s ministrom Antalom Rogánom, koja je godinama dobivala izdašne državne ugovore. Zbog toga je upozorio ulagače da se suzdrže od kupnje te imovine.

Magyar tvrdi i da su mađarske institucije već reagirale. Prema njegovim riječima, Nacionalna porezna i carinska uprava (NAV) suspendirala je nekoliko transakcija povezanih s Rogánovim krugovima nakon što su banke aktivirale alarme zbog sumnje na pranje novca. Javno je pozvao tužitelje i policiju da zamrznu nezakonito stečenu imovinu i spriječe bijeg odgovornih.

Ipak, važno je napomenuti da ove dramatične tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene. Iz Mészáros Grupe poručili su da, kao jedan od najvećih poslodavaca, ostaju ključni igrač u mađarskom gospodarstvu, neovisno o političkom okruženju. Lőrinc Mészáros, bivši plinski instalater, tijekom vladavine svog prijatelja Orbána postao je najbogatiji čovjek u zemlji.