BITKA ZA NASLOV

Drama u juniorskoj ligi: Dinamo dobio neočekivan poklon od velikog suparnika

Zagreb: Finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak, Dinamo - Bologna
Tomislav Dasović
26.04.2026.
u 10:23

Dinamove juniore, uz dramatičnu utrku s Lokomotivom, u utorak čeka i nastup u polufinalu Premier League International kupa, protiv Real Madrida

Branitelj naslova prvaka u juniorskoj konkurenciji, Lokomotiva, doživio je šokantan poraz u Samoboru od istoimenog domaćina 0:2 i sada se situacija na vrhu ljestvice neočekivano zakomplicirala.

Naime, juniori Dinama slavili su u Šibeniku s čak 9:1, te zahvaljujući porazu lokosa preuzeli prvo mjesto. Dinamo i Lokomotiva imaju jednak broj bodova, po 45, Dinamo ima bolju gol-razliku za deset pogodaka, ali Lokomotiva ima utakmicu manje. Tako lokosi još uvijek drže sve u svojim rukama; pobijede li u preostalih šest utakmica (odgođenu s Goricom u gostima, zatim Rijeku doma, Hajduk u gostima, Varaždin doma, Mladost u Ždralovima i Slaven Belupo doma) - obranit će titulu.

Dinamov raspored je ovakav: Gorica doma, pa tri uzastopna gostovanja - Sesvete, Samobor i Rijeka, te u posljednjem kolu Hajduk kod kuće. 

Dinamove juniore vodi Jerko Leko, a uz dramatičnu utrku s Lokomotivom, imaju i nastup u polufinalu prestižnog Premier League International kupa: 28. travnja u engleskom Wokingu igraju polufinale protiv Real Madrida. 

