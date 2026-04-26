Drama u juniorskoj ligi: Dinamo dobio neočekivan poklon od velikog suparnika

Branitelj naslova prvaka u juniorskoj konkurenciji, Lokomotiva, doživio je šokantan poraz u Samoboru od istoimenog domaćina 0:2 i sada se situacija na vrhu ljestvice neočekivano zakomplicirala.

Naime, juniori Dinama slavili su u Šibeniku s čak 9:1, te zahvaljujući porazu lokosa preuzeli prvo mjesto. Dinamo i Lokomotiva imaju jednak broj bodova, po 45, Dinamo ima bolju gol-razliku za deset pogodaka, ali Lokomotiva ima utakmicu manje. Tako lokosi još uvijek drže sve u svojim rukama; pobijede li u preostalih šest utakmica (odgođenu s Goricom u gostima, zatim Rijeku doma, Hajduk u gostima, Varaždin doma, Mladost u Ždralovima i Slaven Belupo doma) - obranit će titulu.

Dinamov raspored je ovakav: Gorica doma, pa tri uzastopna gostovanja - Sesvete, Samobor i Rijeka, te u posljednjem kolu Hajduk kod kuće.

Dinamove juniore vodi Jerko Leko, a uz dramatičnu utrku s Lokomotivom, imaju i nastup u polufinalu prestižnog Premier League International kupa: 28. travnja u engleskom Wokingu igraju polufinale protiv Real Madrida.