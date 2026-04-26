OSTAVIO SVE U ŠOKU

Skandalozna izjava šefa UFC-a o pucnjavi u Bijeloj kući: 'Bilo je zakon!'

26.04.2026.
u 09:07

Godišnja večera Udruge dopisnika Bijele kuće pretvorila se u scenu iz akcijskog filma nakon što je napadač otvorio vatru. Dok su se gosti bacali u zaklon, moćni čelnik UFC-a Dana White ostao je stajati i, kako sam kaže, uživao u prizoru

Prestižna dvorana hotela Washington Hilton u subotu navečer bila je ispunjena kremom američke politike i medija. Na godišnjoj večeri Udruge dopisnika Bijele kuće, jednom od najglamuroznijih događaja u glavnom gradu, uzvanici su uživali u programu kada je idilu iznenada prekinuo kaos. Usred večere odjeknuli su pucnjevi, a svečana atmosfera u trenutku je zamijenjena panikom i strahom. Među gostima su bili i predsjednik Donald Trump sa suprugom Melanijom, potpredsjednik te brojni članovi kabineta.

Dok su se prestravljeni gosti bacali na pod i tražili zaklon ispod stolova, naoružani agenti Tajne službe uletjeli su u dvoranu vičući svima da legnu. No, jedan od najpoznatijih uzvanika, izvršni direktor UFC-a Dana White, imao je posve drugačiju reakciju. Umjesto da potraži sklonište, ostao je stajati, promatrajući dramu koja se odvijala pred njegovim očima s gotovo nevjerojatnom mirnoćom, kao da gleda još jednu borbu u kavezu.

Svi su pod stolovima. Pogledajte Trumpov izraz lica

U razgovoru za USA Today, White je opisao svoje viđenje incidenta na način koji je šokirao javnost. "Počela je buka, stolovi su se prevrtali, uletjeli su tipovi s oružjem i vikali 'Na pod!'. Ja se nisam sagnuo", izjavio je White. Svoju je reakciju pojasnio bizarnom izjavom: "Bilo je j***no zakon. Doslovno sam upio svaku minutu. Bilo je to prilično ludo, jedinstveno iskustvo". Intenzitet događaja za njega je samo pojačala činjenica da je sjedio u neposrednoj blizini predsjednika. "Sjedili smo odmah ispred stola gdje je bio predsjednik. Mislio sam da je pucač negdje kod nas", dodao je.

Za razliku od Whiteova doživljaja, situacija je bila iznimno ozbiljna. Prema kasnijoj potvrdi predsjednika Trumpa, jedan je agent Tajne službe pogođen iz neposredne blizine, no život mu je spasio pancirni prsluk. Osumnjičenik, identificiran kao 31-godišnji Cole Tomas Allen iz Kalifornije, brzo je uhićen. Navodno je bio gost hotela te se s više komada oružja probio kroz sigurnosnu točku prije nego što je otvorio vatru. Ranjeni agent prevezen je u bolnicu i izvan je životne opasnosti.

Predsjednik Trump pohvalio je brzu reakciju Tajne službe i policije, naglasivši kako su njihovi postupci gotovo sigurno spasili živote. Iako se, kako je rekao, "pakleno borio" da ostane i nastavi s programom, zbog sigurnosnog protokola večera je prekinuta i bit će održana naknadno. "Nećemo dopustiti da itko preuzme naše društvo; nećemo otkazivati stvari. Vratit ćemo se i učiniti to ponovno", poručio je Trump nakon incidenta, potvrđujući da će se događaj ponoviti u roku od 30 dana.
AK
akšud
09:24 26.04.2026.

Uvijek je bilo i biti će, budala i rata!

