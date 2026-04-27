SLUŽBENO JE

Potvrđen borilački spektakl u Beogradu: Najveća svjetska MMA promocija sprema priredbu u Srbiji

UFC Fight Night - London - Movsar Evloev v Lerone Murphy
Andrew Boyers/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
27.04.2026.
u 18:33

Valja spomenuti i kako se trenutačno na UFC-ovom rosteru boraca nalaze i tri srpska borca: Uroš Medić, Aleksandar Rakić i Duško Todorović

Veliki regionalni borilački spektakl koji je dugo bio u pripremi napokon je potvrđen. Najveća i najuglednija svjetska MMA promocija stiže u Srbiju. UFC je na svojim društvenim mrežama potvrdio kako će prvog kolovoza organizirati priredbu Fight Night.

Srbija će tako postati tek 11. europska država koja će biti domaćin UFC-ovog eventa. Zemlje u Europi koje je UFC posjetio prije Srbije su: Hrvatska, Francuska, Engleska, Irska, Njemačka, Švedska, Poljska, Danska, Nizozemska i Češka.

Valja spomenuti i kako se trenutačno na UFC-ovom rosteru boraca nalaze i tri srpska borca: Uroš Medić, Aleksandar Rakić i Duško Todorović. Sva trojica bi mogli biti dostupni za nastup na Beogradu iako još nije obajvljen nijedan meč s 'fight-carda'- Za očekivati je ipak kako će sva trojica nastupiti, a čeka se samo da im se dogovore protivnici.

Nije nemoguće da u Beogradu gledamo i neke druge zvijezde iz regije koje imaju ugovor s UFC-om poput Ivana Erslana ili Ante Delije. Također, iako još nije službeno potpisao, sve su glasnija nagađanja kako bi i Crnogorac Miloš Janičić trebao preći pdo okrilje najveće MMA promocije, a Beograd se čini kao idealno mjesto za njegov debi.
