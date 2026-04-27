Cijela Italija bruji o riječima kapetana Juventusa za vidno potresenog Modrića nakon utakmice

U susretu 34. kola Serie A, jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, Milan i Juventus na San Siru odigrali su bez pogodaka.

Luka Modrić za domaćine je igrao do 80. minute kada je napustio teren nakon što su se on i Manuel Locatelli sudarili glavama dok su obojica su pokušavala doći do lopte. Prekid je trajao nekoliko minuta dok im se ukazivala pomoć. Nažalost, kapetan Vatrenih morao je napustiti teren dok se ošamućeno držao za glavu, dok je veznjak Juventusa ostao u igri.

Luka Modrić bio je vidno potresen, a zbog posljedica udarca više nije mogao nastaviti utakmicu. Upravo se nakon susreta oglasio i kapetan Juventusa Manuel Locatelli, koji je bio uključen u taj dvoboj i odmah pokazao poštovanje prema našem kapetanu.

– Očekivali smo ovakvu utakmicu jer znamo kako Milan igra. Mogli smo brže kružiti loptom, ali sada se moramo okrenuti sljedećim susretima. Žao mi je što je jedan prvak poput Modrića morao izaći iz igre. Nadam se da je samo riječ o udarcu i da će se brzo oporaviti – izjavio je Talijan za DAZN.