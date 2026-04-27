UDARAC U GLAVU

Cijela Italija bruji o riječima kapetana Juventusa za vidno potresenog Modrića nakon utakmice

VL
Autor
Stjepan Meleš
27.04.2026.
u 08:23

Obojica su pokušala doći do jedne lopte, no sudarili su se glavama. Prekid je trajao nekoliko minuta dok im se pružala pomoć. Nažalost, kapetan vatrenih morao je napustiti teren dok se ošamućeno držao za glavu, dok je veznjak Juventusa ostao u igri

U susretu 34. kola Serie A, jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, Milan i Juventus na San Siru odigrali su bez pogodaka.

Luka Modrić za domaćine je igrao do 80. minute kada je napustio teren nakon što su se on i Manuel Locatelli sudarili glavama dok su obojica su pokušavala doći do lopte. Prekid je trajao nekoliko minuta dok im se ukazivala pomoć. Nažalost, kapetan Vatrenih morao je napustiti teren dok se ošamućeno držao za glavu, dok je veznjak Juventusa ostao u igri.

Luka Modrić bio je vidno potresen, a zbog posljedica udarca više nije mogao nastaviti utakmicu. Upravo se nakon susreta oglasio i kapetan Juventusa Manuel Locatelli, koji je bio uključen u taj dvoboj i odmah pokazao poštovanje prema našem kapetanu.

– Očekivali smo ovakvu utakmicu jer znamo kako Milan igra. Mogli smo brže kružiti loptom, ali sada se moramo okrenuti sljedećim susretima. Žao mi je što je jedan prvak poput Modrića morao izaći iz igre. Nadam se da je samo riječ o udarcu i da će se brzo oporaviti – izjavio je Talijan za DAZN.

AK
akšud
09:04 27.04.2026.

Sastavi dva najveća talijanska velikana su razlog zašto njihova reprezentacija nema uspjeha kakav je imala, prije nego li je krenula navala stranih igrača u talijanske klubove! Nažalost, kopija toga stanja i pred našim je vratima!

