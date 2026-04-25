Otkriven identitet nogometaša koji je preminuo na utakmici u Vitezu, sin je trenera

U Vitezu se odigravala utakmica Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine – Zapad između domaćeg FK Viteza i gostujuće momčadi NK Bajer Velagići. No, umjesto sportskog nadmetanja, utakmica se pretvorila u nezapamćenu tragediju koja je zavila u crno nogomet u Bosni i Hercegovini. Tijekom igre, na travnjak se iznenada srušio igrač gostujuće momčadi, Amir Džihan. Igrači i suci odmah su shvatili da se događa nešto ozbiljno, a na stadionu je zavladao potpuni muk, ispunjen šokom i nevjericom.

Medicinska služba je reagirala u najkraćem mogućem roku. Liječnici su utrčali na teren i započeli s reanimacijom, boreći se za život mladog nogometaša pred očima njegovih suigrača, protivnika i publike. Nažalost, unatoč svim naporima i dugotrajnim pokušajima oživljavanja, Amiru nije bilo spasa. Liječnici su na koncu mogli samo proglasiti smrt, a utakmica je istog trenutka prekinuta. Vijest o tragičnom ishodu brzo se proširila, ostavljajući sve prisutne u suzama i potpunom očaju. Scene s travnjaka u Vitezu bile su potresne, a tuga se osjećala u zraku dok su igrači obje momčadi u nevjerici napuštali teren.

Cijelu situaciju čini još tragičnijom činjenica da je preminuli Amir Džihan bio sin trenera NK Bajer Velagići, Enesa Džihana, koji je s klupe promatrao najteže trenutke u svom životu. Iz kluba su se nedugo nakon tragedije oglasili emotivnom porukom, potvrdivši crne vijesti i izrazivši duboku bol. U njihovoj objavi stoji: "Dragi navijači, s velikom tugom vas obavještavamo da je danas na utakmici našeg kluba protiv FK Vitez naš igrač Amir Džihan doživio tešku nesreću koju nažalost nije preživio. Amir je sin našeg trenera Enesa Džihana i svi smo trenutno u šoku. Molimo dragog Allaha dž.š. da Amiru podari Dženet, a obitelji sabur." Klub je također zamolio javnost za razumijevanje i pozvao na pružanje podrške treneru i njegovoj obitelji u ovim nezamislivo teškim trenucima.

Nakon tragičnog događaja, nadležne službe obavile su očevid na stadionu u Vitezu kako bi utvrdile sve okolnosti nesreće. Više informacija o točnom uzroku smrti mladog nogometaša bit će poznato nakon obdukcije i službenih nalaza. Nogometni savez Bosne i Hercegovine, kao i brojni klubovi i sportaši iz cijele regije, uputili su izraze sućuti obitelji Džihan i klubu NK Bajer Velagići. Sportska javnost ostala je ujedinjena u tuzi, a ova tragedija služi kao bolan podsjetnik na krhkost života, čak i na sportskim terenima gdje se slavi snaga i zdravlje.