Bez najave i bez slikanja! U Sigetu netko riješio problem koji je mučio roditelje: 'Može se kad se hoće'

U zagrebačkom Sigetu ovih su dana građani primijetili mali, ali konkretan komunalni zahvat koji je mnogima olakšao svakodnevicu. Naime, staza koja je ranije bila gotovo neprohodna, posebno za roditelje s dječjim kolicima, nasuta je i uređena – bez velike najave i bez službenih objava. Na ovaj potez upozorio je jedan stanovnik kvarta putem društvenih mreža, pohvalivši nepoznate radnike koji su, kako kaže, “učinili nešto konkretno za djecu i roditelje, a nisu se uopće pohvalili”. – Stazu je bilo nemoguće proći s kolicima, a sada se može. Može se kad ima volje – poručio je. U objavi se ističe i kako bi ovakav primjer mogao poslužiti kao poticaj za rješavanje sličnih problema u kvartu.