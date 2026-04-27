FOTO Sin Zdravka Mamića ponovno se oženio! Ovo mu je treći brak, a nova supruga poznata je javnosti

Mario Mamić, sin Zdravka Mamića, proteklog je vikenda treći put uplovio u bračnu luku. Njegova izabranica je Marina Jurić, a kako prenosi Story.hr, ceremonija je održana daleko od očiju javnosti. Par je svoj dan obilježio u jednom zagrebačkom restoranu, u intimnom krugu najbližih, dok se, prema neslužbenim informacijama, u budućnosti planira i veće slavlje. Marinu Jurić šira je javnost upoznala početkom 2022. godine, kada je preuzela upravljanje HNK Šibenik. Njezin brat, američki poduzetnik primoštenskih korijena Marino Jurić, tada je putem tvrtke MJ International Sport postao većinski vlasnik kluba, stekavši 51 posto dionica,. prenose mediji.

S obzirom na to da većinu vremena boravi u Miamiju, Marino je vođenje kluba prepustio sestri. U tom su razdoblju mediji isticali pozitivne promjene – unaprijeđenu komunikaciju, stabilizaciju financija, podmirenje dugova i isplatu zaostalih plaća. Marina se tako svrstala među rijetke žene na čelu nogometnih klubova u Hrvatskoj, nedugo nakon što je Iva Bokanović preuzela vodstvo NK Zadar. Već sljedeće godine, 2023., obitelj Jurić odlučila je prodati svoj većinski udio u šibenskom klubu.

Za Marija Mamića ovo je treći brak. Prvi put oženio se 2008. godine s nekadašnjom televizijskom voditeljicom Monikom Kravić, s kojom je bio u braku devet godina, a zajedno imaju dvojicu sinova. Nakon toga sklopio je brak s Tiom Jurčić, koji je trajao šest godina i završio razvodom 2023. godine, a zajedno nisu imali djece.