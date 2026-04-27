NEVJEROJATNA PRIČA

Ovaj čovjek uspio je pobijediti u 'Milijunašu'! Biste li znali odgovore na pitanja koja su mu postavljena?

27.04.2026.
u 10:00

Umirovljeni IT konzultant Roman Dubowski odigrao je u nedjelju navečer epsku partiju kviza "Tko želi biti milijunaš?", postavši tek sedmi pobjednik ovog kultnog showa koji se emitira još od 1998. godine. Nakon što je ITV najavio da će u 35. sezoni čak dva natjecatelja doći do posljednjeg pitanja, Jeremy Clarkson svjedočio je Romanovom trijumfu u prvoj epizodi nove sezone, u kojoj je točno odgovorio na svih 15 pitanja.

Početak je ipak bio nesiguran jer je Roman zapeo već na pitanju za 1.000 funti, zbog čega je morao iskoristiti džoker "Pitaj publiku". Na pitanju za 4.000 funti bio je prisiljen iskoristiti džoker "Zovi", nazvavši svoju sestru kako bi je pitao: "Koji je od ovih modnih brendova osnovan u Japanu? A: Zara, B: Uniqlo, C: Urban Outfitters, D: FatFace".

Sestra je odmah ponudila točan odgovor, poslavši brata na iduću razinu. Nakon toga, za Romana je sve išlo glatko. Nizao je točne odgovore iz područja mitologije, kazališta i Harryja Pottera, kao i iz svojih omiljenih tema, povijesti i geografije. Prije samog finala, skromno je otkrio kako planirani dobitak namjerava potrošiti na "uređenje doma", uključujući novu kuhinju, na što se Jeremy našalio da će si sada moći priuštiti barem dvije.

Na pitanju za 250.000 funti o grčkoj mitologiji, Roman je bio toliko samouvjeren da je Clarkson oduševljeno komentirao: "Uzbuđen sam, pred nama je prava enciklopedija u košulji!" Pitanje za pola milijuna funti glasilo je: "Dodijeljena 1901. godine, prva Nobelova nagrada za fiziku uručena je za otkriće čega? A: Bežične telegrafije, B: Rendgenskih zraka, C: Kozmičkog zračenja, D: Kvantne mehanike".

Unatoč Jeremyjevoj nervozi, Roman je bio siguran da su u pitanju rendgenske zrake (X-Rays), zaključavši odgovor u svega nekoliko sekundi. Nakon reklamnog bloka, uslijedilo je finalno pitanje za milijun funti. Roman je u završnicu ušao s dva preostala džokera: "Pola-pola" i "Pitaj voditelja". Pitanje je glasilo: "Koji se zaštitni znak, u upotrebi od 1876. godine, opisuje u romanu Uliks Jamesa Joycea te prikazuje u djelima Maneta i Picassa? A: Bass Ale, B: The Famous Grouse, C: Coca-Cola, D: Stella Artois".

Roman je priznao da ima ideju, ali je odlučio igrati na sigurno i iskoristiti džoker "Pola-pola", nakon čega su ostali odgovori A: Bass Ale i B: Coca-Cola. Uvjeren da je točan odgovor Bass Ale, prisjetivši se Manetove slike, odlučio je ne koristiti džoker "Pitaj voditelja", što je izazvalo uzdahe u publici. Odabrao je odgovor A i osvojio milijun funti. Dok su padale konfete, smireni Roman priznao je da mu "još nije sjelo" te dodao da će prva osoba koju će nazvati biti upravo sestra koja mu je pomogla na putu do vrha.

Roman, koji je nedavno otišao u mirovinu nakon 34-godišnje kariere IT analitičara, izjavio je: "Cilj mi je bio osvojiti 32.000 ili 64.000 funti, to bi već bio fantastičan rezultat." "Osvajanje milijuna nikada mi nije palo na pamet. To mijenja život, ali ne želim da mi promijeni osobnost", rekao je. "Najveća je razlika u tome što potpuno nestaje financijski stres." Roman planira iskoristiti novac za preseljenje nakon više od 30 godina u istoj nekretnini, kao i za putovanja u mirovini.

"Već sam razmišljao o selidbi, a ovo mi daje priliku da to učinim u pravom trenutku života", dodao je. Nakon što se prijavljivao za show tri puta tijekom više od dva desetljeća, Roman kaže da je sam ulazak u emisiju bio postignuće za sebe. "Sam dolazak u studio činio se kao pobjeda", zaključio je. "Ako razmišljate o prijavi, savjetujem vam da pokušate. Nikad ne znate što se može dogoditi."

Jeremy Clarkson kviz tko želi biti milijunaš? milijunaš showbiz

Komentara 5

TA
Talleyard
11:23 27.04.2026.

Pravo nagradno pitanje je kada će se ukinuti dosadni Milijunaš sa napornim Tarikom u najgledanijem terminu, koji smo još prisiljeni plaćati ?

TP
The_Point
13:41 27.04.2026.

Pitanje za milijun funti trebalo je biti: Tko je uz pomoć privatizacije opljačkao Hrvatsku do gola ?

Ne propustite

'TLZP'

FOTO Ovaj dečko prerušio se u slavnu pjevačicu i osvojio žiri! Mnogi su u čudu kako je uspio iskopirati njen glas

Osma epizoda emisije ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donijela je neke od najambicioznijih i najuspješnijih transformacija sezone, a najviše bodova osvojio je Sven Pocrnić koji je tako upisao svoju treću pobjedu u showu. Ovoga puta briljirao je u ulozi Mariah Carey, otpjevavši jedan od njezinih najpoznatijih hitova ‘Without You’, a da njegov vokal ne poznaje granice potvrdila je činjenica da je pjesmu izveo u originalnom tonalitetu!

BYE, BYE!

FOTO Evo koji su kandidati u večerašnjoj epizodi 'Survivora' napustili show

Igra s lopticama u eliminacijskom duelu žutog tima u Survivoru presudila je Leonardi Tomić. „Kad sam vidjela da igra nije na snagu, znala sam da mogu dati sto posto, ali nije bilo dovoljno“, poručila je Leonarda nakon poraza, a u dvoboju Srećka i Miloša iz zelenog tima uspješniji je bio Miloš, dok se Srećko oprostio riječima: „Dao sam sve od sebe... na kraju mogu reći da sam ponosan na sebe.“

