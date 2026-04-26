Za katastrofu u posvađanoj Americi dovoljan je jedan metak

Jedan metak bio bi dovoljan za katastrofalnu promjenu Sjedinjenih Država, a time i svijeta. Tek ćemo otkriti sve detalje o napadu počinitelja koji je identificiran kao Cole Tomas Allen u subotu navečer, no moramo stalno imati na umu da američki predsjednik Donald Trump zaista ima mnogo neprijatelja u zaista naoružanoj zemlji. Kad bi jedan od luđaka koji su posljednjih godina pokušavali ubiti Trumpa uspio, bio bi to događaj koji bi imao vrlo ozbiljne globalne posljedice. Amerika bi preko noći postala mnogo mračnije mjesto, a radikalizacija bi uzela maha. Ionako polarizirana nacija dodatno bi se podijelila, i bilo bi to kao da je netko cisternu benzina dovezao na mjesto gdje već tjednima gori požar.