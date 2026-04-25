TUGA U VITEZU

Šokantna vijest iz BiH: Nogometaš preminuo za vrijeme utakmice: 'Naše misli i molitve su uz njega'

Screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
25.04.2026.
u 19:18

Bosanskohercegovački nogomet zavijen je u crno nakon stravičnog događaja na utakmici Druge lige Zapad. Susret između Viteza i Bajera prekinut je na samom početku nakon što je jedan od gostujućih igrača kolabirao i, nažalost, preminuo na terenu

Nogometna subota, 25. travnja, u Bosni i Hercegovini trebala je proteći u znaku uobičajenih sportskih uzbuđenja, no pretvorila se u dan duboke žalosti. Utakmica Druge lige Zapad između domaćeg Viteza i gostujućeg Bajera iz Velagića, koja je za obje ekipe trebala biti tek još jedan prvenstveni dvoboj, prekinuta je zbog stravične tragedije koja je potresla sve prisutne na stadionu i šire. U prvim minutama susreta, jedan od nogometaša gostujuće momčadi iznenada se, bez kontakta, srušio na travnjak. Igra je odmah zaustavljena, a tišina koja je zavladala tribinama dala je naslutiti da se događa nešto puno ozbiljnije od obične sportske ozljede.

Prema informacijama BH-medija, suigrači i medicinsko osoblje odmah su priskočili u pomoć nesretnom nogometašu. Uslijedila je dramatična borba za njegov život, no unatoč svim naporima i brzoj liječničkoj intervenciji, mladiću nažalost nije bilo spasa te je konstatirana smrt. U stanju potpunog šoka i nevjerice, delegat je u dogovoru s kapetanima obje momčadi donio jedinu moguću i ljudsku odluku – utakmica je trajno prekinuta i neće biti nastavljena. Scene s gradskog stadiona u Vitezu opisuju se kao potresne, a muk i suze zamijenili su sportski žar koji je vladao samo nekoliko trenutaka ranije.

Domaći klub, FK Vitez, oglasio se na svojim društvenim mrežama nedugo nakon tragičnog događaja, potvrdivši da se susret neće nastaviti te su uputili poruku sućuti i podrške gostujućem klubu. "Utakmica neće biti nastavljena! Naše misli i molitve su uz gostujućeg igrača, porodicu i kolektiv NK Bajer…", stoji u kratkoj, ali dirljivoj objavi kluba iz Viteza, koja svjedoči o težini trenutka i solidarnosti koja u najtežim trenucima nadilazi svako sportsko rivalstvo.

Cijeli događaj izazvao je lavinu reakcija u sportskim krugovima diljem regije, a vijest se brzo proširila, ostavivši nogometne zaljubljenike u šoku. Ono što je trebalo biti derbi sredine ljestvice, s obzirom na to da se Bajer nalazio na sedmom, a Vitez na devetom mjestu, ostalo je u potpunosti u sjeni ljudske tragedije koja sport gura u drugi plan. Za sada nisu službeno objavljeni detalji o uzroku smrti, kao ni identitet preminulog nogometaša. Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon službene istrage, no u ovom trenutku nogometna obitelj tuguje zbog prerano ugašenog života na zelenom terenu.
Ključne riječi
nogomet tragedija smrt strava BiH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
