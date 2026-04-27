Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SAMOPOUDANI ŠPANJOLAC

Trener PSG-a iznenadio izjavom prije polufinala Lige prvaka: 'Nitko nije bolji od nas'

UEFA Champions League - Paris St Germain Press Conference
Sarah Meyssonnier/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.04.2026.
u 18:16

Enrique je svjestan napadačke prijetnje koju predstavlja Bayern koji je ove sezone zabio 113 golova u Bundesligi, 38 u Ligi prvaka, te 14 u njemačkom Kupu

Nitko nije bolji od PSG-a, kazao je trener pariškog sastava Luis Enrique uoči sutrašnjeg prvog susreta polufinala nogometne Lige prvaka između PSG-a i Bayerna.

Drugi polufinalni sraz na rasporedu je u srijedu između Atletico Madrida i Arsenala.

"Ne radi se samo o napadačkoj statistici, već ako pogledate i obrambenu, ovo su najbolje momčadi u Europi," rekao je Luis Enrique novinarima uoči pariškog ogleda.

"I nijedna momčad nije bolja od nas," dodao je.

PSG brani europski naslov nakon što je prošle sezone u finalu deklasirao Inter sa 5-0. Ove sezone pariški klub je ligaški dio završio na 11. mjestu, a potom je preko Monaca, Chelsea i Liverpoola stigao do polufinala.

"Čarolija Lige prvaka daje posebnu energiju igračima, svi žele biti tamo i maksimalno iskoristiti ovo vrijeme," rekao je 55-godišnji Španjolac.

Enrique je svjestan napadačke prijetnje koju predstavlja Bayern koji je ove sezone zabio 113 golova u Bundesligi, 38 u Ligi prvaka, te 14 u njemačkom Kupu.

"Znamo koliko će biti teško i moramo znati kako se dobro braniti," istaknuo je.

Francuski klub također gaji napadački nogomet. Međutim, Enrique smatra kako će ključ biti obrana.

"Iako postoje momčadi koje jako dobro napadaju, morate znati kako se braniti, to će biti ključ. Morate znati kako se braniti protiv ovakvih momčadi. To je atraktivna utakmica za sve navijače, između dvije momčadi koje imaju jako dobru sezonu."

Francuski klub je dugo ciljao na osvajanje Lige prvaka, a nakon što su prošle sezone konačno ostvarili taj san, ambicije su i ove sezone velike.

"Prvi put je bio olakšanje, sada je to drugačiji izvor motivacije jer je prošla godina bila sjajna. Ispisali smo povijest. No, i dalje smo gladni," poručio je pohvalivši svog kolegu na suprotnoj klupi.

"Vincent Kompany je vrhunski trener , što je pokazao i u Engleskoj. Stigao je u Bayern prije dvije godine i od samog početka smo vidjeli koliko je teško igrati protiv njega. Njegova momčad mi je jedna od omiljenih za gledanje. Volim sve trenere, ali posebno one napadačke, a on je nesumnjivo jedan od njih," kazao je.

Ove sezone su već igrali jednom, u ligaškom dijelu Bayern je slavio u Parizu sa 2-1.

"Sjećam se te utakmice, nismo igrali tako dobro kao oni, ali bilo je i ozljeda. U drugom poluvremenu smo pokazali da smo sposobni za sve i pobijediti ih, ali nismo postigli golove koji su nam bili potrebni," istaknuo je Kviča Kvaratšhelija.

"Bit će to teška utakmica jer je Bayern trenutno u odličnoj formi, ali mi smo PSG. Sposobni smo za sve, možemo pobijediti bilo koga. Dat ćemo sve od sebe na terenu," dodao je.
Ključne riječi
Luis Enrique polufinale Liga prvaka Bayern PSG

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!