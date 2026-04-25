Pazite koliko stoji kartica s potpisom Luke Modrića! Ovo je strast koja vrijedi milijune...

Treće izdanje Zagreb Card Showa, najvećeg regionalnog sajma kolekcionarskih kartica i sličica održalo se ovde subote u Zagrebu i okupio je velik broj zaljubljenika u ovaj hobi koji je prerastao u ozbiljno alternativno tržište. Od Pokémona čije cijene dosežu astronomske iznose do potpisanih kartica sportskih legendi, vrijednost komadića kartona danas nadmašuje sva očekivanja. Na više od 70 izlagačkih stolova našli su se izdavači, distributeri i kolekcionari, nudeći sve od popularnih Pokémon i Yu-Gi-Oh! kartica do najnovijih sportskih edicija. Posjetitelji su imali jedinstvenu priliku pronaći dragulje koji im nedostaju u zbirkama, ali i sudjelovati u direktnoj razmjeni unutar posebne "Trade Zone".

Najveća gužva bila je oko Pokemon kartica. Apsolutni rekorder i sveti gral ovog svijeta je kartica "Pikachu Illustrator". U veljači 2026. godine, jedan primjerak prodan je na aukciji za nevjerojatnih 16.492.000 američkih dolara, čime je postala najskuplja kolekcionarska kartica ikad prodana. Njena vrijednost proizlazi iz ekstremne rijetkosti - proizvedeno je samo 39 primjeraka koji su 1998. godine dodijeljeni pobjednicima natječaja za ilustraciju u japanskom časopisu CoroCoro Comic. Vjeruje se da postoji samo jedan primjerak s najvišom ocjenom očuvanosti (PSA 10), što opravdava njenu astronomsku cijenu i status legende među kolekcionarima. U Zagrebu se prodavala najskplja kartica s cijenom 4500 eura.

Dok svijetom TCG-a dominiraju Pokémoni, na sportskoj sceni poseban status imaju potpisane kartice, a u Hrvatskoj su najtraženije one s potpisom kapetana nogometne reprezentacije, Luke Modrića. Njegov status nogometne ikone čini svaku potpisanu karticu vrijednim kolekcionarskim predmetom. Na tržištu postoji velik broj Modrićevih kartica iz različitih setova, a cijene variraju ovisno o rijetkosti, izdanju i stanju. Osnovniji primjerci mogu se pronaći za stotinjak eura, dok ocijenjene kartice s potpisom dosežu cijene od 170 do 1000 eura. Vrhunac ponude predstavljaju limitirane edicije, poput kartica s komadićem nošenog dresa ili one tiskane u iznimno malom broju primjeraka.

Najrjeđe i najvrjednije Modrićeve kartice su one s oznakom "1 of 1", što znači da postoji samo jedan takav primjerak na svijetu, poput "Base SuperFractor" izdanja ili kartice s 23-karatnom pozlatom. Uz njih, iznimno su cijenjene i serije limitirane na samo deset primjeraka, kao što su "Base Black Refractor" ili "Maestro Icon". Ovi rijetki primjerci predstavljaju vrhunac kolekcionarstva sportskih kartica i na aukcijama mogu postići iznose od nekoliko tisuća eura, ovisno o potražnji. Za razliku od vintage Pokémona čija vrijednost leži u povijesnoj rijetkosti, kod modernih sportskih kartica vrijednost se često stvara umjetno, kroz namjerno ograničene serije koje ih čine odmah poželjnima za kolekcionare.

- Na ovom sajmu prevladavaju uglavnom prodavači kartica, dok su štandovi s prodajom albuma sa sličicama u manjem broju. Svi s nestrpljenjem očekujemo dolazak albuma i sličica za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Planira se da će doći na tržište početkom svibnja. Mi smo preko Udruge sakupljača sličica postigli nešto nižu cijenu boksova i za sada imamo preko 400 naručenih boksova u kojima je po 50 paketića sa sedam sličica - rekao je Srećko Šimurina, predsjednik Udruge Imam, imam, nemam.

Jedan od izlagača na sajmu bio je i Igor Rajković, nekadašnji novinar, danas glasnogovornik Hrvatskog teniskog saveza.

- Prodajem neka izdanja sličica koja se ne mogu kupiti u Hrvatskoj. No zanimanje nije baš veliko jer su svi fokusirani na kupnju kartica - istaknuo je Igor.

Sajam je posjetio i Petar Đorđić, nekadašnji sjajni srpski rukometaš.

- Hobi su mi kartice. Inače, posljednji put sam igrao za srpsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu 2022. godine u Mađarskoj. Tamo sam, uoči odlučujuće utakmice za prolazak skupine protiv Hrvatske, dobio koronu i nisam mogao igrati. Hrvatska je pobijedila i prošla dalje, a mi smo otišli kući", prisjetio se tih dana Đorđić koji je u 34. godini, nakon što je s Partizanom podigao pehar namijenjen prvaku Srbije, objavio je kraj igračke karijere. Samo 32 godine ranije, njegov otac Zoran, legendarni vratar, osvojio je prvu povijesnu titulu za crno-bijele.